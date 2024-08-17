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中元普渡「11禁忌」注意！專家揭最佳拜拜時間　1行為恐衰運纏身

記者賴禹妡／綜合報導

▲明日為一年一度中元節，許多住家及公司都陸續準備舉行普渡拜拜，命理師楊登嵙就提醒11個禁忌必須注意。（圖／NOWnews攝影中心）
▲明日為一年一度中元節，許多住家及公司都陸續準備舉行普渡拜拜，命理師楊登嵙就提醒11個禁忌必須注意。（圖／NOWnews攝影中心）
明（18）日為一年一度中元節，也是農曆七月十五日，許多住家及公司都陸續準備舉行普渡拜拜。名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙就提醒，普渡要以誠心和尊敬的心祭拜好兄弟，有11個禁忌必須注意，除了祭拜時辰務必要選在午後13時至17時，也不可身穿深、暗、黑色服裝，更要避免搶拿供品，否則恐帶來衰運或病痛。

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🟡中元普渡11禁忌

1.宜午後祭拜

由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

2.宜在戶外拜

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡，現代許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在自家陽台也不宜。

3.供品插柱香

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

4.整箱拆開來

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

▲中元普渡賣場採買。（圖／攝影中心）
▲中元普渡若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開來，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。（圖／NOWnews攝影中心）
5.放清水毛巾

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

6.沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

7.服裝要端莊

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

8.不可燃鞭炮

請好兄弟來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

初五這天擇一吉時，打開家中大門和窗戶，燃香表示歡迎財神，還要放鞭炮。（圖／shutterstock）
▲中元普渡請好兄弟來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。（示意圖／shutterstock）
9.不可說姓名

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

10.不可亂說話

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠、尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

11.不可搶供品

普渡法會時，法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可撿起。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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