BTS Suga酒駕監視器畫面「非本人」！韓媒鬧烏龍　緊急致歉難滅火

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▲Suga在酒駕一事曝光後發出致歉聲明，向粉絲保證不會再有下次。（圖／weverse）

▲Suga與經紀公司還原酒駕一事慘被警方打臉，粉絲紛紛要求他退團負責，還到他的公司前擺恐怖花圈示威。（圖／BTS臉書、翻攝일간스포츠）

▲JTBC曝光Suga酒駕時的監視器畫面，並統整出他的行車路線，引發外界譁然。（圖／JTBC News YouTube）

▲JBTC新聞台主播昨（16）日在電視上公開致歉，表示當時公開的Suga騎乘電動車的監視器畫面並非本人。（圖／JBTC News YouTube）

正在履行兵役的南韓男團BTS（防彈少年團）成員Suga，日前因為涉嫌在飲酒後騎乘電動車遭逮，當時經紀公司對外發表聲明並還原事發全過程，卻遭到當地警方打臉，點出Suga不僅謊報交通工具、欺騙大眾只喝一杯，還亂講行駛距離，引發軒然大波，JTBC新聞台當時公開監視器影片，報導Suga騎乘電動車的畫面，沒想到卻鬧出烏龍，JTBC昨（16）日坦言影片中的騎士並不是Suga，並下架該影片，讓粉絲氣炸怒喊：「道歉就算了嗎？」回顧Suga酒駕被逮的全過程，當時事件爆發時，經紀公司協助對外發聲，指出Suga在韓國時間8月6日當天，喝了1杯酒後騎乘電動滑板車500公尺後摔倒，被警方關切時發現酒駕，並將Suga逮捕，最後對Suga處以罰款和吊銷駕照的處分。事後Suga本人也在社群平台上向粉絲致歉。沒想到爭議尚未結束，事後韓國警方打臉Suga及其經紀公司，指出Suga當天騎乘的並非電動滑板車，而是電動機車，而且Suga也不可能「只喝1杯」，因為他當天的酒測值高達0.227%，是吊銷駕照標準0.08%近3倍之多，可說是喝得爛醉如泥，並揭發Suga騎乘距離早已超過500公尺，讓粉絲相當震驚，紛紛怒罵要求Suga退團以示負責，還到他的公司前擺恐怖花圈示威。韓國JTBC新聞台8月13日時，曝光了Suga騎乘電動車的監視器畫面，指出Suga並不是在家門前摔倒，報導表示與他本人的前後說詞不一，並統整出的「SUGA酒駕移動路線」，發現Suga騎上人行道，摔車時連安全帽都被甩飛，引發外界譁然，讓粉絲相當傻眼：「到底要說謊到什麼時候？」沒想到昨（16）日，JTBC主播崔在原卻突然在新聞上致歉，表示畫面中看見的騎士並非Suga本人：「7日報導防彈少年團成員SUGA酒駕事件，剛開始的部分播出騎著電動小型機車經過的監視器畫面。警方調查結果，影片中的男子確認不是Suga，造成大家的混亂，向各位致歉。」讓粉絲氣炸，紛紛痛批：「道歉就算了嗎？」