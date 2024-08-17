高齡化苦缺工！日本產業界籲上調老年人定義至75歲　網憂工作到死

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▲日本勞動力短缺問題嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）

日本步入超高齡化社會，隨之而來的缺工問題也影響到百工百業。日本政府除了積極吸引外籍移工以及移民外，目前日本產業界也有呼聲傳出，要求政府研擬將老年人的定義，從現行的65歲調高至75歲，以解決人手不足問題。但也有反對看法認為，如此等於民眾「被要求工作到死」，掀起討論。根據《共同社》報導，調整老年人的年齡定義，不僅有助於解決缺工，也能增加承擔社會保險的人員數量，緩解政府財政壓力。一旦老年人定義年齡上調，企業員工退休年齡以及國民領取養老金的起始年齡也可能會帶動跟著改變上修。日本政府今年6月提出的經濟財政運營方針（簡稱骨太方針），就曾宣示為了讓社會保險和財政擁有長期可持續性，擴大老年人就業十分重要，雖然骨太方針並未提及修改老年人年齡定義，但是在諮詢會議上有民間議員建議將老年人的年齡定義上調5歲，經濟同友會代表幹事新浪剛史更表示，「把老年人的定義設為75歲比較好，希望打造一個有工作意願的人能夠一直工作下去的社會」。然而，對於修改老年人年齡定義也有許多負面聲浪，社群媒體上許多日本民眾擔憂「悠然自得的晚年將不復存在」、「這樣真的是工作到死了」。