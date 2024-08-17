中職／富邦悍將強投曾峻岳即將解禁！談德州撲克案、承受極大壓力

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▲富邦悍將後援投手曾峻岳將重返一軍。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

中華職棒味全龍和富邦悍將之戰，受到雨勢影響再度成為保留比賽，而焦點轉為日前因參與德州撲克賽事，富邦悍將守護神曾峻岳日前因捲入德州撲克案，遭禁賽7場，且重罰48萬（扣薪五成、三個月）並下放二軍。如今禁賽也即將期滿，曾峻岳近日就能回到一軍，今也在天母球場隨隊。被媒體詢問此事件，曾峻岳回應，這段時間日前悍將球團對於德州撲克的事件強調，職棒榮景為全體從業人士所共同努力營造之成果，切勿因個人一己之私，做出破壞整體職棒環境行為。球團已嚴正告誡全體隊職員，未來不得再進出此類場所，違反者將予以重懲，決不寬貸。