李亦伸專欄／TPBL和PLG「合作」最後期限將屆！減少更多仇恨值

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▲TPBL宣布由原PLG賽務長陽和平與原T1聯盟秘書長王志群，共同擔任TPBL副秘書長職務。兩位副秘書長將藉過去運作聯盟的實務經驗，共同推動TPBL聯盟事務。（圖／TPBL提供）

TPBL、PLG兩聯盟並立、競爭，台灣職籃新球季開打只剩下3個月，兩聯盟是該冷靜坐下來好好談「合作」最後關頭。合作，雙方得利，形象提升，賽事組合變化更多更有趣。TPBL球隊多，氣勢強，擅長主場營銷經營球隊更多更有利，那麼就該主動先伸出手，兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭「台灣大賽」總冠軍，一統天下。但兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭台灣職籃總冠軍，這是純粹的生意，從商業考量著手，從市場、營銷、球迷、責任做出承擔，這才是累積台灣籃球產業，重塑品牌形象最完美起手式。只談合作，用生意和共同開拓市場，建立更好更大球迷基礎，大家都受益獲利，這才是職業運動最好商業模式和市場戰略。對我好也對你好，這就是合作基礎。對你好，對我更有利，這就是合作最棒起步。PLG如果拒絕，那是PLG個人意志和企業立場，凌駕生意、商業和台灣職籃產業。TPBL如果拒絕，用各種理由，那麼PLG無疑為新賽季先打出一記安打，有加分效果，更能凝聚球迷向心力，甚至有助於操作市場風向。兩聯盟除了競爭、對立、諜對諜，你防我我堵你，其實更重要的是「生意」，如何讓兩聯盟都同時受益、獲利、加分，大家都能拓展市場，取得更好願景和球迷回饋，這才是職業運動本質。TPBL、PLG那個會長更有謀略和智慧、高度，展現氣度與經營手腕，釋出善意，肯定能大大加分。