李亦伸專欄／TPBL和PLG「合作」最後期限將屆！減少更多仇恨值

TPBL、PLG兩聯盟並立、競爭，台灣職籃新球季開打只剩下3個月，兩聯盟是該冷靜坐下來好好談「合作」最後關頭。合作，雙方得利，形象提升，賽事組合變化更多更有趣。TPBL不該以為自己有7支球隊，大於PLG4隊那麼單調，就覺得自己處於敵對+競爭有利形勢和上風。PLG也不該再存有幻想，PLG吃紅利，吃各球團主場營運優勢世代不再，少了總冠軍球隊國王，失去兩支主場經營人氣滿分球隊攻城獅、夢想家，PLG未來只有扣分，很難加分。
真正為台灣籃球產業發展，為球迷，為國家培養更多出色精英球員，「合作」不是「合併」，這才是格局和視野。
怎麼「合作」?
TPBL球隊多，氣勢強，擅長主場營銷經營球隊更多更有利，那麼就該主動先伸出手，兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭「台灣大賽」總冠軍，一統天下。
PLG球隊少，氣場形勢較差，同樣可以主動伸出友誼之手，這不是屈服，也不是合併，而是一種善意和生意。
職業籃球就是生意，兩聯盟相互競爭、比較，各自經營死忠球迷，建立品牌形象，我喜歡這種競爭帶來進步和刺激。但兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭台灣職籃總冠軍，這是純粹的生意，從商業考量著手，從市場、營銷、球迷、責任做出承擔，這才是累積台灣籃球產業，重塑品牌形象最完美起手式。
不談合併，減少很多立場衝突，減少更多仇恨值。
只談合作，用生意和共同開拓市場，建立更好更大球迷基礎，大家都受益獲利，這才是職業運動最好商業模式和市場戰略。
PLG在同溫層裡自high四年，是該走出來看看世界，拓展更大球迷族群，但組織、動員、企業家族之外，每一支球隊都需要開發更大球迷層。
TPBL全新組合，但組織結構還是非常「制式」，甚至有點「政治結合」，這對職業籃球發展、產業基礎和聯盟形象肯定不會加分。
對我好也對你好，這就是合作基礎。
對你好，對我更有利，這就是合作最棒起步。
TPBL會長莊瑞雄應該要主動約談PLG，釋出「合作」善意。PLG如果拒絕，那是PLG個人意志和企業立場，凌駕生意、商業和台灣職籃產業。
PLG也可以主動約談TPBL，談合作不談合併。TPBL如果拒絕，用各種理由，那麼PLG無疑為新賽季先打出一記安打，有加分效果，更能凝聚球迷向心力，甚至有助於操作市場風向。
兩聯盟除了競爭、對立、諜對諜，你防我我堵你，其實更重要的是「生意」，如何讓兩聯盟都同時受益、獲利、加分，大家都能拓展市場，取得更好願景和球迷回饋，這才是職業運動本質。
兩聯盟不是金融集團相互競爭與對抗，更不是意氣之爭，而是共同創造台灣職籃最佳產業生態，未來如果真能一起賺錢，至少共同獲利更完美。
TPBL、PLG那個會長更有謀略和智慧、高度，展現氣度與經營手腕，釋出善意，肯定能大大加分。
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怎麼「合作」?
TPBL球隊多，氣勢強，擅長主場營銷經營球隊更多更有利，那麼就該主動先伸出手，兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭「台灣大賽」總冠軍，一統天下。
PLG球隊少，氣場形勢較差，同樣可以主動伸出友誼之手，這不是屈服，也不是合併，而是一種善意和生意。
職業籃球就是生意，兩聯盟相互競爭、比較，各自經營死忠球迷，建立品牌形象，我喜歡這種競爭帶來進步和刺激。但兩聯盟合作，例行賽打主客場各一，兩聯盟冠軍爭台灣職籃總冠軍，這是純粹的生意，從商業考量著手，從市場、營銷、球迷、責任做出承擔，這才是累積台灣籃球產業，重塑品牌形象最完美起手式。
不談合併，減少很多立場衝突，減少更多仇恨值。
只談合作，用生意和共同開拓市場，建立更好更大球迷基礎，大家都受益獲利，這才是職業運動最好商業模式和市場戰略。
PLG在同溫層裡自high四年，是該走出來看看世界，拓展更大球迷族群，但組織、動員、企業家族之外，每一支球隊都需要開發更大球迷層。
TPBL全新組合，但組織結構還是非常「制式」，甚至有點「政治結合」，這對職業籃球發展、產業基礎和聯盟形象肯定不會加分。
對我好也對你好，這就是合作基礎。
對你好，對我更有利，這就是合作最棒起步。
TPBL會長莊瑞雄應該要主動約談PLG，釋出「合作」善意。PLG如果拒絕，那是PLG個人意志和企業立場，凌駕生意、商業和台灣職籃產業。
PLG也可以主動約談TPBL，談合作不談合併。TPBL如果拒絕，用各種理由，那麼PLG無疑為新賽季先打出一記安打，有加分效果，更能凝聚球迷向心力，甚至有助於操作市場風向。
兩聯盟除了競爭、對立、諜對諜，你防我我堵你，其實更重要的是「生意」，如何讓兩聯盟都同時受益、獲利、加分，大家都能拓展市場，取得更好願景和球迷回饋，這才是職業運動本質。
兩聯盟不是金融集團相互競爭與對抗，更不是意氣之爭，而是共同創造台灣職籃最佳產業生態，未來如果真能一起賺錢，至少共同獲利更完美。
TPBL、PLG那個會長更有謀略和智慧、高度，展現氣度與經營手腕，釋出善意，肯定能大大加分。