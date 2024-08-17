俄羅斯稱烏軍擬襲擊庫爾斯克核電廠！揚言將嚴厲回應　基輔否認

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烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，掌握大城蘇賈，甚至在當地設立軍事行政辦公室。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱烏軍正在當地加固防禦設施，並擊退俄羅斯軍隊的反攻。而俄羅斯國防部則警告，稱烏克蘭正計畫襲擊庫爾斯克核電廠，並揚言若核電廠真的遇襲，將會「嚴厲回應」。對此，基輔則否認有襲擊核電廠的想法。根據《衛報》報導，俄羅斯國防部指責烏克蘭準備攻擊庫爾斯克核電廠，且俄羅斯國防部還「披露」了烏克蘭的劇本，稱烏克蘭襲擊核電廠後會反過來將責任歸咎於莫斯科，俄羅斯國防部警告，若庫爾斯克核電廠真的遇襲，會對周遭地區造成重大污染，俄羅斯軍隊也必將做出嚴厲回應。對於俄羅斯國防部的指控，基輔否認有攻擊核電廠的想法，反譏俄羅斯的劇本太「瘋狂」。烏克蘭外交部發言人泰克伊（Heorhii Tykhyi）表示，嚴正駁斥俄羅斯關於烏軍攻擊核電廠的抹黑，「烏克蘭無意也沒有能力實施這類行動」，呼籲俄羅斯停止散播危險的謊言。《衛報》報導也分析，相較於烏東戰區正緩慢地遭到俄羅斯推進的黯淡局面，奇襲庫爾斯克開啟第二戰線，最重要的意義就是提供了另一種戰爭敘事，在庫爾斯克前線的烏軍看起來活力四射，而俄羅斯節節敗退，這可有效提醒烏克蘭的西方盟友們，俄烏戰爭的結局並未注定，烏克蘭仍可能扭轉乾坤。且相較於去年烏軍夏季反攻的失敗，這次奇襲庫爾斯克的成功也顯示烏軍已吸取之前的教訓，這或將更進一步提升烏克蘭盟友的信心。然而，《衛報》報導也警告，烏克蘭希望藉開啟第二戰線逼迫俄羅斯進行談判，要回主動權，但是蒲亭一直都是一位很願意承擔損失的領袖，奇襲庫爾斯克能給蒲亭在國內帶來多少政治上的壓力讓人存疑，更何況烏克蘭軍方的人力與裝備要同時支持兩條戰線，將會是巨大的考驗，今年秋天對烏克蘭來說依舊充滿挑戰。