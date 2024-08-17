中部唯一 大明高中蟬聯全國高中職金質學校獎

臺中市大明高中年初榮獲教育部評選為全國iPad載具運用率中部冠軍，隨著新課綱的實施，高中職學生學習歷程檔案的製作能力，已成為多元學習表現的關鍵。為鼓勵學生實踐所學、豐富學習歷程檔案，學校將AI數位學習及閱讀素養融入課程，積極參與學習歷程的探索和實踐，透過適性教學與e-Peer共學平臺，引導學生彙整自己的學習故事，打造個人專屬的金質歷程。
今日舉辦的第四屆金質歷程獎成果發表會暨頒獎典禮，徵集了近800件歷程檔案，大明高中從全台眾多高中職學校中脫穎而出，成為所有獎項中累計獲獎最多的學校，蟬聯全國高中職學習歷程檔案「金質學校獎」，並榮獲「金質指導獎」，為中部地區唯一獲此殊榮的學校。
在成果發表現場，大明高中同學們展示獲獎作品，分享製作歷程檔案的心得與挑戰。學生們透過跨校交流與觀摩，汲取彼此的經驗與靈感。現場的書審專家們也即時提供寶貴的回饋與指導，營造出共學共進的良好學習氛圍。
今年在臺中市技術型高中專業群科簡報比賽中榮獲第一名的同學們，在這次歷程檔案競賽中同樣表現出色，榮獲e-Peer特優獎，並分別於多元學習表現、自主學習成果及課程學習成果項目中展露學習亮點。
獲獎同學們特別提到，在梳理學習脈絡歷程過程中，最大的收穫便是養成記錄習慣，培養寫作及綜整能力。從學檔主題設定開始，建立清晰的架構目錄、設計吸睛的圖文排版、挑戰百字簡述、統整並反思，是一段極具意義的自我探索之旅，也是學校教師平時於課堂中所教導的專業內容。
校方表示，本次獲獎是師生共同努力的成果，並肯定了學校在教育創新改革方面的卓越表現。大明高中將不斷提升教育質量，讓每一位學生都能適性發揮所長。更多訊息詳見學校官網 https://www.tmsh.tc.edu.tw/home
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在成果發表現場，大明高中同學們展示獲獎作品，分享製作歷程檔案的心得與挑戰。學生們透過跨校交流與觀摩，汲取彼此的經驗與靈感。現場的書審專家們也即時提供寶貴的回饋與指導，營造出共學共進的良好學習氛圍。
今年在臺中市技術型高中專業群科簡報比賽中榮獲第一名的同學們，在這次歷程檔案競賽中同樣表現出色，榮獲e-Peer特優獎，並分別於多元學習表現、自主學習成果及課程學習成果項目中展露學習亮點。
獲獎同學們特別提到，在梳理學習脈絡歷程過程中，最大的收穫便是養成記錄習慣，培養寫作及綜整能力。從學檔主題設定開始，建立清晰的架構目錄、設計吸睛的圖文排版、挑戰百字簡述、統整並反思，是一段極具意義的自我探索之旅，也是學校教師平時於課堂中所教導的專業內容。
校方表示，本次獲獎是師生共同努力的成果，並肯定了學校在教育創新改革方面的卓越表現。大明高中將不斷提升教育質量，讓每一位學生都能適性發揮所長。更多訊息詳見學校官網 https://www.tmsh.tc.edu.tw/home