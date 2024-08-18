麟洋配盼在年終賽完美謝幕！參賽應不成問題　傅海峰也曾打算如此

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台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運完成史詩般的旅程，成為史上第一一對完成奧運羽球男雙金牌連霸的組合。而在奧運落下帷幕後，李洋選擇近期退役，王齊麟也將和搭檔邱相榤挑戰新的4年週期，兩人分道揚鑣。不過。按照世界羽聯的規章，兩人是奧運冠軍，參賽應該不成問題，不過具體如何仍要視BWF最終解釋。。兩人近期受訪時表示，希望能攜手參加世界羽聯年終總決賽，在國際賽完成「最後一舞」，完美謝幕。每年的BWF年終總決賽只邀請年末在世界羽聯世界巡迴賽排名前8名的選手參加，每個協會最多2個席位。根據規則，如果有2名或2名以上球員／組合在世界羽聯世界巡迴賽積分排名中相同，則總決賽的名額將授予期間參加世界羽聯世界巡迴賽次數最多的球員／組合；如果仍然相同，則該名額將給予自當年7月1日開始獲得巡迴賽排名積分最多的球員／組合；如果還是平局，則會以抽籤方式決定。至於台灣球迷最關心的麟洋配可否再戰年終賽一事，根據BWF章程第 5.2.2 條：世界羽球聯盟世界巡迴賽規則（生效日期：2018 年 11 月 30 日）中的「第8.2.3.條」，，麟洋配在完成奧運2連霸後，目前世界排名第9，如果他們之後不繼續在國際賽場上合作，則以排名來說，他們無法取得資格。但由於他們已經拿到奧運冠軍，正常來說他們應會得到世界羽聯的邀請。但其中，接下來可能在今年還會被扣掉的積分，剩下2023年中國羽球大師賽的6050分，這個積分失去可能會讓他們跌出世界前10，但應該不太可能跌出世界前20，因為目前有8組人馬積分不到60000分，他們要留在這個範圍內的可能性還是很高。除此之外，還有一個問題值得探究，王齊麟現在已經有新搭檔邱相榤了，兩人之後也會陸續征戰日本和韓國等高級別公開賽，在這對搭檔開始被計算積分的情況下，王齊麟和李洋是否能再參加年終賽？此事應該沒有大的問題，因為當年中國名將傅海峰也有同樣的情況，他原本計畫在里約奧運後退役，但和張楠奪金後又被李永波留下來多打一年到隔年的蘇迪曼盃。該年的年底，傅海峰和新搭檔徐晨已經有參加了丹麥和法國公開賽兩站賽事，但是，只是後來如前所述計畫生變，所以作罷退賽。年終總決賽雖然頭銜很拉風，但實際上和網球的ATP／WTA年終總決賽一樣，屬於次級賽事，並非最高等級的榮譽，食之無味棄之可惜。特別是在奧運年後，很多一級選手精疲力盡，常常會選擇放棄這項賽事，讓年輕選手上，而且很多國家隊也會選擇在該年尾巴進行換血，李洋／王齊麟若最終可以參賽，真不是沒可能以一座冠軍收尾。