本周星座運勢／摩羯座工作順到不行、有望脫單　天秤座感情變搶手

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（8月18日至8月24日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有戀情告吹的跡象，因為你讓對方覺得無法抓住你。工作上小心工作沒了、賺錢的機會溜走；感情上小心分手、對象沒了。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作方面小心挫折，而且有小人，要注意別人對你的評價。工作上小心碰壁、小人；感情上如果沒有聯絡小心對方劈腿了。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面你會覺得有點不開心，你的對象有難接受的地方。工作上有點一無所獲；感情上你會覺得不是那麼愉快。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情工作方面都要特別注意機會會跑掉。工作上如果有合作可能沒機會；感情上別人考慮的比較多，你的對象正在猶豫。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花、有人喜歡你，而且對你很好，但是可能會突然冷卻。工作上小心案子沒了；感情上沒有後續。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心太過衝動，感情方面會很主動確認關係。工作上衝勁十足，很有魄力；感情上有一頭熱的傾向。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面魅力十足而且炙手可熱，暗戀你的人不少。工作上如果有合作、案子都可能不合你意；感情上有人對你一見鍾情。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周事情進度飛快，而且動力十足。工作上你的衝勁十足；感情上會突然有發展。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周工作方面對方的態度曖昧、有所保留，你會很不開心。工作上即使狀況不佳還是小有成績；感情上對方相對來說是太被動了。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面會很浪漫，而且有脫單的機會。工作上求職、創業、簽約，都會很順利；感情上有戀情發生的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常。
這周感情方面觀察一下對方其實很感冒，可以多談心了解一下。工作上小心碰壁；感情上如果有對象可能不會有發展。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花，有人追，但是你可能會拒絕對方。工作上如果有案子、合作機會可能不是你想要的；感情上非常敏感、心思細膩。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有戀情告吹的跡象，因為你讓對方覺得無法抓住你。工作上小心工作沒了、賺錢的機會溜走；感情上小心分手、對象沒了。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周工作方面小心挫折，而且有小人，要注意別人對你的評價。工作上小心碰壁、小人；感情上如果沒有聯絡小心對方劈腿了。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面你會覺得有點不開心，你的對象有難接受的地方。工作上有點一無所獲；感情上你會覺得不是那麼愉快。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情工作方面都要特別注意機會會跑掉。工作上如果有合作可能沒機會；感情上別人考慮的比較多，你的對象正在猶豫。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花、有人喜歡你，而且對你很好，但是可能會突然冷卻。工作上小心案子沒了；感情上沒有後續。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心太過衝動，感情方面會很主動確認關係。工作上衝勁十足，很有魄力；感情上有一頭熱的傾向。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面魅力十足而且炙手可熱，暗戀你的人不少。工作上如果有合作、案子都可能不合你意；感情上有人對你一見鍾情。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周事情進度飛快，而且動力十足。工作上你的衝勁十足；感情上會突然有發展。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周工作方面對方的態度曖昧、有所保留，你會很不開心。工作上即使狀況不佳還是小有成績；感情上對方相對來說是太被動了。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面會很浪漫，而且有脫單的機會。工作上求職、創業、簽約，都會很順利；感情上有戀情發生的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常。
這周感情方面觀察一下對方其實很感冒，可以多談心了解一下。工作上小心碰壁；感情上如果有對象可能不會有發展。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有桃花，有人追，但是你可能會拒絕對方。工作上如果有案子、合作機會可能不是你想要的；感情上非常敏感、心思細膩。
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