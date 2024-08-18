中元節拜好兄弟！紅龜粿製作、保存揭密　是否新鮮注意這些眉角

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▲紅龜粿是台灣常見的祭祀食品。（圖／NOWnews資料照）

今（18）日是中元節，許多民眾祭拜好兄弟會選紅龜粿，取其富貴、吉祥的含意，不過紅龜粿到底是怎樣製作出來，顏色很紅會不會有食安隱憂等，不少人還是有些疑問。專家說明，紅龜粿成分為糯米，紅色為可食用色素，沒有健康問題，重點是吃之前要注意是否新鮮，若發現外皮乾裂或變色，即應丟棄。為提高國人中元節常用祭祀食品紅龜粿的相關認知，食藥署邀請台灣海洋大學食品科學系教授蔡敏郎釋疑，他指出，紅龜粿的作法是將泡過水的糯米再加水研磨成米漿，再裝入米袋中綁緊並壓除水分，接著取一部分濕粉糰揉捏成扁平狀，以滾水煮熟，作成糊化、黏著性強的糯米糰，即「粿粹」，後混入剩餘的糯米粉中搓揉，使粉糰具有黏性且光滑。隨後，將粉糰分成需要的分量並壓扁，再包入紅豆或綠豆餡料，接著以「粿印」印上龜、桃、魚、銅錢或福祿壽囍等圖騰文字，代表福氣長壽、吉祥官祿、招財進寶等，並置於月桃葉或香蕉葉上，蒸熟即成紅龜粿。蔡敏郎表示，紅龜粿製作過程中，常於粉糰加入食用紅色色素，或鼠麴草、艾草等，除更具喜氣，也因應節氣變化及地方特色。而近年許多業者用蔬果的紫色、橘色、黃色等天然色素，取代傳統的食用紅色色素，加上花生、甘藷等餡料的調整，使紅龜粿更具多元化、現代感。針對食安，蔡敏郎說，製作紅龜粿必須完全蒸熟，以免攝取生糯米粉引起不適；此外，民眾選購紅龜粿時，建議選擇信譽良好店家，並注意存放溫度、環境與外包裝標示。對於保存，蔡敏郎表示，可存放於密封容器中，並放置於室溫下陰涼處，避免陽光直射或潮濕環境；至於判斷紅龜粿新鮮的方法，可觀察外觀、氣味，新鮮紅龜粿外皮應具彈性，沒有乾裂或變色，內餡則應保持濕潤，沒有異味。選購食材時需留意新鮮程度，尤其是海鮮與肉類。食材要澈底清洗，尤其是蔬菜和水果，使用流動水清洗數次，也可搭配刷子刷洗。烹飪前檢查食材有無異味、異色或變質，烹煮時要確保煮熟、煮透，特別是肉類和海鮮。生、熟食應分開儲存和處理，避免用相同的砧板、器具處理。已備好的食材和烹煮過的食品應儘快冷藏或冷凍，放入冰箱的剩餘熟食也要儘快吃完。