92歲資深女星逝世！周遊見「告別式空空的」痛哭：為什麼沒有人來

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周遊（右）和莊麗是好姊妹，過去兩人曾一起在台視當演員班底。（圖／資料照）

▲周遊（圖）說自己當初低調生大兒子馮凱時，莊麗還煮麻油雞幫她坐月子。（圖／資料照）

資深女演員莊麗過去曾是台視開播的初代演員群，和資深製作人周遊（阿姑）是結拜姊妹。近日傳出莊麗在醫院逝世的消息，享耆壽92歲，周遊得知後相當難過，昨（17）日早上與老公李朝永赴靈堂參加莊麗的告別式；看著好姊妹離開，周遊不捨落淚，同時也難過的說「現場都空空的」，認為當年莊麗紅時大家都聚在一起，如今人走茶涼，讓她感到十分鼻酸。據《中時新聞網》報導，周遊說90多歲的莊麗晚年幾乎無法行走，都躺在床上，加上丈夫、兒子均已過世、女兒遠嫁的關係，只剩下政府在照料她；因此莊麗彌留前，親屬已經決定放棄急救，有打電話通知阿姑，希望阿姑去見莊麗最後一面。阿姑表示自己接到消息後就到醫院去看莊麗，但莊麗在插管治療已經叫不醒了，讓她相當心碎。阿姑回憶她和莊麗共患難的感情，她說當年兩人一起考進台視、成為演員班底，拍過200多部戲，她跟莊麗特別投緣結拜成姊妹，自己生大兒子馮凱時不敢讓人知道，是莊麗煮麻油雞來照顧她，幫她坐月子。一直到後來兩人都老了，還是持續有連絡，莊麗也會到周遊組的演唱團唱歌，甚至過世前一個月還跟周遊許諾自己會好起來，再去演唱團表演，不料卻撒手人寰。周遊到莊麗告別式哀悼時，看到現場空蕩蕩沒幾人讓她更加難過，周遊不捨嘆道：「為什麼她紅的時候大家都在一起，她過世了就沒有人來，好難過。」周遊替莊麗感到不捨，於是請演唱團到現場唱莊麗最喜歡的歌曲〈思慕的人〉，希望莊麗一路好走。