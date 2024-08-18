中元節補財庫「改運消業障」！每年只有6天　8樣供品、最佳時間曝

今（18）日是一年一度的中元節，同時也是「地官大帝」的生日，相傳這天地官大帝每逢農曆七月十五就會來到民間，專為赦罪而來，以安撫人民在人世間累積的小過小錯。然而，民俗專家楊登嵙也指出，民眾可以在中元節這天進行「補財庫」，如果想要求財改運的人，務必要把握機會。
補財庫一年只有6天最佳時機！中元節必拜天官大帝
楊登嵙提到，沒有補財庫就像是口袋破漏沒有補，一般來說，每年只有6天是最佳「補財庫」的時間，包括農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。
而根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫，對照掌管神明分別是天府「天官大帝」、地府「地官」、水府「水官」，又被信徒稱為是「三官大帝」、「三元大帝」，民眾如果覺得近期運勢不佳，常常遇到破財、留不住財富的情況，都可以請三官大帝作主。
楊登嵙表示，地官大帝專門考察眾生禍福以及男女功過，而中元節正好是天官大帝的生日，因此是「補財庫」的最佳時機之一，民眾可以趁著這天，祈求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，改運消除業障。
中元節「補財庫」別錯過！楊登嵙老師揭最佳時機、供品準備
📍時間：農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點。
📍地點：台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝。
📍供品：香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。
📍金紙：祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金（土地公金）、天金（天公金）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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楊登嵙提到，沒有補財庫就像是口袋破漏沒有補，一般來說，每年只有6天是最佳「補財庫」的時間，包括農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。
而根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫，對照掌管神明分別是天府「天官大帝」、地府「地官」、水府「水官」，又被信徒稱為是「三官大帝」、「三元大帝」，民眾如果覺得近期運勢不佳，常常遇到破財、留不住財富的情況，都可以請三官大帝作主。
楊登嵙表示，地官大帝專門考察眾生禍福以及男女功過，而中元節正好是天官大帝的生日，因此是「補財庫」的最佳時機之一，民眾可以趁著這天，祈求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，改運消除業障。
中元節「補財庫」別錯過！楊登嵙老師揭最佳時機、供品準備
📍時間：農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點。
📍地點：台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝。
📍供品：香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。
📍金紙：祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金（土地公金）、天金（天公金）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。