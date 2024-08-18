中元節補財庫「改運消業障」！每年只有6天　8樣供品、最佳時間曝

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▲中元節除了中元普渡之外，同時也是每年補財庫的最佳時機之一。（圖/記者劉悅儷攝）

▲今（18）日是一年一度的中元節，同時也是「地官大帝」的生日，民眾可以趁著這天，祈求地官大帝，赦免人生在世無意中累積的小過小錯。（示意圖／Pixabay）

今（18）日是一年一度的中元節，同時也是「地官大帝」的生日，相傳這天地官大帝每逢農曆七月十五就會來到民間，專為赦罪而來，以安撫人民在人世間累積的小過小錯。然而，民俗專家楊登嵙也指出，民眾可以在中元節這天進行「補財庫」，如果想要求財改運的人，務必要把握機會。楊登嵙提到，沒有補財庫就像是口袋破漏沒有補，一般來說，而根據民間信仰，，民眾如果覺得近期運勢不佳，楊登嵙表示，地官大帝專門考察眾生禍福以及男女功過，📍地點：台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝。📍供品：香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。📍金紙：祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金（土地公金）、天金（天公金）