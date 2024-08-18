中元節普渡懶人包！「拜拜怎麼說、剪頭髮禁忌、水果準備」一次看

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▲中元節是「地官大帝」生日壽辰，圖為台中四張犁三官堂的三官大帝。（圖／楊登嵙提供）

▲中元普渡水果最常見蘋果及橘子，代表平安與吉利。（圖／NOWnews攝影中心）

▲坊間常見用糕餅做成豬、雞、魚形狀的「素三牲」。（圖／取自舊振南）

▲由於每道供品都需插一炷香，有民眾想出套橡皮筋的方法，大獲好評。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

▲許多住家、公司行號都在大樓裡，祭拜好兄弟要在樓下門外拜，不可在自家陽台。（示意圖／NOWnews攝影中心）

▲中元普渡有一習俗是拜一碗「空心菜」。（圖／爆廢公社公開版）

2024中元節是8月18日（農曆7月15日），民間大多會在今（18）日普渡祭拜好兄弟，但若是時間上無法配合，在9月2日鬼門關前仍可祭拜。民眾最好奇中元節拜拜該怎麼說、水果如何準備、剪頭髮等禁忌，《NOWnews》整理熱門重點一文看懂。命理專家楊登嵙表示，「三官大帝」閩南話俗稱三界公，分別為天官、地官、水官，掌管天界、地界、水界，而今（18）日中元節便是「地官大帝」生日，是一年之中最強補財庫的好日子之一。只要有祭祀玉皇上帝的廟宇，通常也會祭祀三官大帝，想加強財運可把握今天祭拜。古代人認為頭髮是防護陰氣的屏障，因此農曆七月（鬼月）禁忌之一，便是不宜剪頭髮，古人認為此時剪髮會讓陰氣有機可乘。若是介意的話，楊登嵙表示，可翻查擇日專用的《通書 》，在農曆7月找「剃頭」的吉日吉時，選擇不要沖剋到自己的白天剪頭髮，避開晚上即可。祭拜好兄弟要準備「三牲四果」，並不是指4種水果，而是指「四季」，中元普渡水果種類以單數「1、3、5種」為佳。奇異果（諧音：吉利果）、柿子（事事順利）、蘋果（平安）、橘子（吉）、水蜜桃（外型如蟠桃象徵延年益壽）。香蕉、李子、水梨不能一起拜（蕉李梨等於招你來）；鳳梨（招來旺盛好兄弟）；荔枝、龍眼、葡萄（成串水果有招來成群結隊好兄弟之意）；釋迦（外觀像釋迦牟尼佛像頭部）。除了上述水果之外，命理專家楊登嵙也建議可準備三牲、水煮蛋、糖果、鮮花等供品。◼️三牲（豬、雞、魚）：整隻雞、整條魚不可去頭去尾。豬代表諸事順利、雞代表起家興旺、魚象徵年年有餘。◼️水煮蛋：可準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋，五福臨門，財源廣進。◼️糖果：甜美滿足之意。◼️鮮花：「花」音「發」，象徵發達、發財。「三牲」是指豬、雞、魚。面相神明豬在中間、雞在左、魚在右。如果要用其他食物代替，常見還有「素三牲」，用糕餅、鳳梨酥、果凍等，做成「豬、雞、魚」的外觀形狀。或是用乾貨替代部位，像是可用魷魚乾貨代替魚、香腸代替豬、雞蛋代替雞。◼️供品插柱香：每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，引導好兄弟前來享用。◼️整箱拆開來：若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開，以免好兄弟整箱抱走或搶成一團。◼️放清水毛巾：祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。◼️沖煞要迴避：當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場干擾。◼️服裝要端莊：祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色或是黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。◼️不可燃鞭炮：既然請好兄弟來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。◼️不可說姓名：一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，以尊敬的心祭拜即可。◼️不可亂說話：在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，應尊稱「好兄弟」。◼️不可搶供品：普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地先別撿起，否則就是跟好兄弟搶食，會帶來衰運或病痛。由於午時（11點到13點）前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟的最佳時間，是下午1點到下午5點之間。且普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免請鬼入厝。由於許多住家、公司行號都在大樓裡，也要在樓下門外拜，不可在自家陽台。神明（地官大帝）→祖先→地基主→好兄弟，若是單純普渡，可祭拜普渡公與好兄弟即可。◼️神明（地官大帝）：8月18日中午前較宜◼️祖先：8月18日正午之前◼️地基主：8月18日下午到傍晚，在太陽下山之前。◼️好兄弟：8月18日下午1點到下午5點之間最大張的先燒，再來有圖樣的先燒。接下來是普渡公金，其次依序是福壽金、刈金（福金），最後燒甲馬，全部燒盡後敬酒。平常祭拜神明要說自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能自報名號，也不要祈求保佑，只要誠心祭拜就好，可簡短講：「普度公、各方好兄弟，一路上辛苦了，請來享用供品。」「奉請△△△（住家地址）的地基主，今天8月18號中元節，弟子／信女OOO誠心準備供品和金紙敬拜地基主，請保佑全家大小身體健康、萬事如意、出入平安，感謝。」中元節拜空心菜的原因有3種說法，其一、空心菜形狀像繩子，讓好兄弟打包供品。第二、鬼魂口中有「焦渴之火」，無法吞下任何食物，而屬性清涼的空心菜，可解焦渴之火。而民間最常見說法則是「有心拜你，沒心留你」，祭拜好兄弟的空心菜不能煮到全熟，「半生不熟」表示彼此不熟，請好兄弟享用完就離開，不要停留。