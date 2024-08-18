怕李珠珢想來台發展？傳韓職高層緊張了　獻2大手段全力挽留

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▲李珠珢和起亞虎的啦啦隊隊員們7月才受邀來台在大巨蛋應援。（圖／資料照）

▲李珠珢回韓後被發現笑臉表情減少了，讓不少台灣粉絲超心疼。（圖／李珠珢IG）

▲許多台灣粉絲敲碗，希望李珠珢（左）跟前輩李多慧（右）一樣來台發展。（圖／李珠珢、李多慧IG）

韓國職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢靠著靈動可愛的「三振舞」在台灣爆紅，7月27、28日來台交流時，更吸引破萬粉絲到現場朝聖，人氣十足。因此現在韓國的粉絲們也擔心，李珠珢會追隨啦啦隊前輩的腳步來台發展，而韓國職棒及啦啦隊高層似乎也害怕這件事真的發生，為此放寬了對啦啦隊女孩的限制，祭出兩大手段挽留李珠珢。年僅20歲、外型清純可愛的李珠珢，靠著一支三振舞擄獲台灣粉絲芳心！短短來台交流幾日後，李珠珢回到韓國也頻頻轉發跟台灣相關的貼文、限時動態，還特地為台灣之行設了一個IG精選，看得出來很喜歡台灣，也讓台灣粉絲敲碗，希望李珠珢可以轉隊來台發展。而李珠珢本人對台灣似乎也不排斥，甚至有粉絲發現，李珠珢在台灣經常露出開朗大笑的表情，回到韓國卻相反，這也讓韓國啦啦隊粉絲擔心李珠珢真的萌生來台念頭，畢竟李珠珢的前輩們李多慧、邊荷律、安芝儇、李雅英等人都在台灣發展得很好；因此韓國粉絲們開始呼籲球團、職棒聯盟應該要更重視啦啦隊的地位，改善對啦啦隊的待遇。據韓媒爆料，其實韓職高層也逐漸意識到問題嚴重性，並開始對此做出改變，放寬不少以往不可能發生的情況，例如讓啦啦隊出國交流增加曝光度，或是上網路節目做綜藝，其實都是韓職為了挽留啦啦隊成員做出的讓步。而李珠珢先前就曾和韓華鷹人氣啦啦隊員河智苑到Super Junior成員希澈主持的網路節目作客，此舉似乎印證了這個說法的真實性。