奧運敗給麟洋配奪銀！「梁王教練」真心話全說了：難怪王昶一直笑

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▲「梁王組合」梁偉鏗、王昶（右）首戰巴黎奧運就打進決賽，最後輸給「麟洋配」王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖/達志影像/美聯社）

▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶在奧運場上的鬆弛感引起討論，教練指出他們是通過最黑暗時刻的痛苦訓練。（圖／美聯社／達志影像）

▲梁王組合王昶（右）、梁偉鏗首戰巴黎奧運摘銀，教練對他們未來問鼎奧運金牌相當有期待。（圖/達志影像/美聯社）

巴黎奧運羽球男雙決賽當中，中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶以1比2輸給我國黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟，世紀對決讓球迷看得相當過癮，也成為奧運經典一役。其中梁王組合在場上搞笑的打球模式以及鬆弛感，也在賽後引起不少討論。近日梁王組合的教練陳其遒，就接受媒體訪問時就點評該場賽事。陳其遒表示，我很感動他們能夠挺進決賽，很希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，但這一步還必須要等4年才能再有機會踏上去。陳其遒提到：「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，，也是他們未來最寶貴的一筆財富。」外界都認為梁王在場上打球看起來非常輕鬆，王昶甚至不斷露出笑容，陳其遒則表示：「，2023年時我們成績也很不錯，但有幾場比賽，明明我們大比數領先最後卻被逆轉輸球。」陳其遒說：「不管領先還是落後，梁王都時刻記得有過非常慘痛的時刻，2022，就是因為成績都還不夠優秀，沒有參賽的資格，但沒想到後來陳其遒也提到，接下來我們會呈現給大家更犀利的進攻，這是我們的標籤和制勝的利器，中國羽球男雙不會止於梁王，未來還會有不同風格、實力強勁的組合出現，為大家貢獻更多觀賞性高的打法和比賽。