奧運敗給麟洋配奪銀！「梁王教練」真心話全說了：難怪王昶一直笑

巴黎奧運羽球男雙決賽當中，中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶以1比2輸給我國黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟，世紀對決讓球迷看得相當過癮，也成為奧運經典一役。其中梁王組合在場上搞笑的打球模式以及鬆弛感，也在賽後引起不少討論。近日梁王組合的教練陳其遒，就接受媒體訪問時就點評該場賽事。
王昶只得教練60分！巴黎奧運替梁王組合上了寶貴一課
陳其遒表示，我很感動他們能夠挺進決賽，很希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，但這一步還必須要等4年才能再有機會踏上去。陳其遒說：「在賽後複盤交流的時候，我也說只能給王昶在比賽中打60分，梁偉鏗則高一些，我覺得我們還是有很多潛力，但凡發揮到70分就可以贏下比賽。」
陳其遒提到：「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，而麟洋配組合因為有大賽經歷也有冠軍成績，相對在賽場上就更加的從容，雖然梁王有4年的時間去彌補，熬過失敗的痛苦，把受挫的自信找回來，但是要接受這個事實，也必須要等，這是奧運會最大的魅力，也是他們未來最寶貴的一筆財富。」
梁王組合場上鬆弛感爆紅！教練揭開真實原因
外界都認為梁王在場上打球看起來非常輕鬆，王昶甚至不斷露出笑容，陳其遒則表示：「這是因為他們通過最暗黑時刻的痛苦訓練，經歷過太多大比數領先輸球、大比數落後贏球的場面，痛苦的時刻很多，也讓他們有更從容的心態去應對比賽，2023年時我們成績也很不錯，但有幾場比賽，明明我們大比數領先最後卻被逆轉輸球。」
陳其遒說：「不管領先還是落後，梁王都時刻記得有過非常慘痛的時刻，在場上打了好球就要歡呼，打得好為什麼要不開心呢？我覺得只有內心的開心喜悅，運動員才會再去追逐這樣的快樂，這些運動員渴望被看見的快樂，是其他東西無法比擬的，我覺得這也是新一代球員個性更加釋放、表達更豐富一些。」
只花1年多爬上世界第一！梁王組合已經斬獲11座世界冠軍
2022年5月梁王組合才剛組隊完成，當時他們的世界排名才424名，甚至在同年7月，因為中國男雙組合都剛成立，或者排名不足，導致當時日本東京世界羽球錦標賽中，中國男雙集體缺席，就是因為成績都還不夠優秀，沒有參賽的資格，但沒想到後來「梁王組合」只花了短短1年5個月就站上「男雙世界第一」的位置，2年多的組合目前為止也已經斬獲高達11座冠軍。
陳其遒也提到，接下來我們會呈現給大家更犀利的進攻，這是我們的標籤和制勝的利器，中國羽球男雙不會止於梁王，未來還會有不同風格、實力強勁的組合出現，為大家貢獻更多觀賞性高的打法和比賽。
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陳其遒表示，我很感動他們能夠挺進決賽，很希望他們能一舉登頂，但就是距離山頂還差一步，但這一步還必須要等4年才能再有機會踏上去。陳其遒說：「在賽後複盤交流的時候，我也說只能給王昶在比賽中打60分，梁偉鏗則高一些，我覺得我們還是有很多潛力，但凡發揮到70分就可以贏下比賽。」
陳其遒提到：「他們對於冠軍的渴望，會讓他們緊張、發揮失常，而麟洋配組合因為有大賽經歷也有冠軍成績，相對在賽場上就更加的從容，雖然梁王有4年的時間去彌補，熬過失敗的痛苦，把受挫的自信找回來，但是要接受這個事實，也必須要等，這是奧運會最大的魅力，也是他們未來最寶貴的一筆財富。」
梁王組合場上鬆弛感爆紅！教練揭開真實原因
外界都認為梁王在場上打球看起來非常輕鬆，王昶甚至不斷露出笑容，陳其遒則表示：「這是因為他們通過最暗黑時刻的痛苦訓練，經歷過太多大比數領先輸球、大比數落後贏球的場面，痛苦的時刻很多，也讓他們有更從容的心態去應對比賽，2023年時我們成績也很不錯，但有幾場比賽，明明我們大比數領先最後卻被逆轉輸球。」
陳其遒說：「不管領先還是落後，梁王都時刻記得有過非常慘痛的時刻，在場上打了好球就要歡呼，打得好為什麼要不開心呢？我覺得只有內心的開心喜悅，運動員才會再去追逐這樣的快樂，這些運動員渴望被看見的快樂，是其他東西無法比擬的，我覺得這也是新一代球員個性更加釋放、表達更豐富一些。」
只花1年多爬上世界第一！梁王組合已經斬獲11座世界冠軍
2022年5月梁王組合才剛組隊完成，當時他們的世界排名才424名，甚至在同年7月，因為中國男雙組合都剛成立，或者排名不足，導致當時日本東京世界羽球錦標賽中，中國男雙集體缺席，就是因為成績都還不夠優秀，沒有參賽的資格，但沒想到後來「梁王組合」只花了短短1年5個月就站上「男雙世界第一」的位置，2年多的組合目前為止也已經斬獲高達11座冠軍。
陳其遒也提到，接下來我們會呈現給大家更犀利的進攻，這是我們的標籤和制勝的利器，中國羽球男雙不會止於梁王，未來還會有不同風格、實力強勁的組合出現，為大家貢獻更多觀賞性高的打法和比賽。
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