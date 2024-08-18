Curry奧運奪金向勇士「發出訊息」！美媒：浪費他巔峰將是種罪過

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美國男籃在巴黎奧運奪金，Stephen Curry在四強及金牌戰有著神勇的發揮，NBC灣區記者Monte Poole近期發文表示，金州勇士隊有義務為Curry找來一名二當家，因為他證明了自己仍處於高水準、仍可帶領一支球隊爭冠，在美國隊的表現就是在向勇士釋出訊息，若灣區白白浪費他的巔峰將是一種罪過。Curry在奧運最後兩戰共命中了17記三分球、砍下60分，若沒有這樣的爆發性表現，美國隊有可能在四強輸給塞爾維亞，或是在金牌戰敗給法國。史上最偉大的射手仍在證明自己可以在大舞台上打出高水準的表現。Poole認為勇士應該要提供給Curry幫助，因為這是勇士總管Mike Dunleavy Jr.自己也承諾過的事，後者曾這樣說道：「Curry肩上的擔子太沉重了，他可能會在一些時候告訴你這一點。你也可以注意到在某些時候的決策上，這真的對他造成了一些影響。太沉重了，我們必須找到方法來幫助他減輕壓力。 」但Dunleavy也透露了球隊更傾向從內部去提升陣容，「我認為我們隊內有一些天才球員可以做到這一點，我們需要更好地激發他們的潛力。也許外部會有一些提升，但我認為我們內部有辦法實現這一點。」儘管勇士今年確實做了很多成功的補強，特別是在側翼方面簽下Buddy Hield、De'Anthony Melton以及Kyle Anderson等人，讓陣容深度提升，但他們似乎還欠缺一名真正的進攻端的二號選擇，以填補Klay Thompson離隊的空缺。隨著Lauri Markkanen和猶他爵士續約，他和Paul George兩個今年季後最佳的補強目標，如今都已不可能得到了。Poole認為勇士必須要為Curry找到幫手，因為他在大比賽上仍保持著頂尖水準。「Cyrry拿下金牌的壯舉，讓美國人避免了可能輸球的尷尬。這也向勇士傳達了一個附帶的訊息：請不要讓這成為我最後一次帶領球隊登頂的機會。」Poole寫道，「即便現在，36歲的Cyrry依然值得被最大限度地利用他的輝煌。在Draymond Green、Klay Thompson和Curry都保持健康的情況下，勇士首次錯過季後賽後，他們在這個休賽期發誓要繼續追逐那個目標。Curry的巔峰期最終會結束，但在2024年，這個窗口依然是開放的。」Poole強調，在如今的NBA裡，擁有二當家，比擁有一堆「第三選擇」更重要，勇士必須找出這一號人物。他在文中結尾如此寫道，「為了球迷和Curry以及他對這支球隊和地區的意義，勇士不能讓柯瑞剩餘的賽季都在努力避免重蹈上賽季的覆轍。如果Stephen Curry再次在四月為了打進附加賽而奮鬥，或者他的奧運英勇表現成為他告別最高舞台的最後一幕，這將是一種罪過。」