大谷翔平8月表現低迷！打擊率僅1成64　道奇教頭Roberts有話要說

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MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，8月份至今表現不甚理想，目前單月打擊率僅1成64，昨（17）日比賽更是5打數皆未能敲出安打。Dave Roberts受訪時首先指出，大谷翔平8月份至今的打擊表現狀況，「至於被媒體問到大谷目前是否出現身體疲勞狀況，Roberts則並不這麼認為，他表示：「紅襪傳奇球星David Ortiz每天都擔任球隊的指定打擊，到球季中後半段時，他的表現仍然很出色。」不過大谷翔平面對這樣的低潮時，則是沒有低迷太久，今日面對紅雀隊的比賽，他在第5局面對對方先發投手Andre Pallante時，賽前原本大谷生涯只差沒有對紅雀隊開轟，今天就正式達成面對30隊全開轟紀錄，後續也將持續朝達陣單季40轟40盜邁進。