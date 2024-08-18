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大谷翔平8月表現低迷！打擊率僅1成64　道奇教頭Roberts有話要說

記者陳品翔/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在進入8月後打擊狀況不理想陷入小低潮，道奇主帥Dave Roberts今天在與紅雀隊的比賽賽前受訪時，也點出大谷目前遇到的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在進入8月後打擊狀況不理想陷入小低潮，道奇主帥Dave Roberts今天在與紅雀隊的比賽賽前受訪時，也點出大谷目前遇到的問題。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，8月份至今表現不甚理想，目前單月打擊率僅1成64，昨（17）日比賽更是5打數皆未能敲出安打。而道奇主帥Dave Roberts今日比賽賽前受訪時，也點出大谷翔平目前的問題，他認為大谷最近的揮棒選擇不佳，同時獲得的保送也偏少。

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大谷8月表現不甚理想　Roberts賽前點出問題

Dave Roberts受訪時首先指出，大谷翔平8月份至今的打擊表現狀況，「大谷現在揮棒的選擇比過去差，近3週的保送率也出現下滑趨勢，同時他的下半身控制有點不穩定。

至於被媒體問到大谷目前是否出現身體疲勞狀況，Roberts則並不這麼認為，他表示：「我不認為每天出賽打4個打席，會導致他的疲勞狀況增加。紅襪傳奇球星David Ortiz每天都擔任球隊的指定打擊，到球季中後半段時，他的表現仍然很出色。」

大谷很快調整狀態　今日對陣紅雀開轟

不過大谷翔平面對這樣的低潮時，則是沒有低迷太久，今日面對紅雀隊的比賽，他在第5局面對對方先發投手Andre Pallante時，一棒將球扛出右外野，這是一發陽春全壘打，幫助道奇隊將比分縮小至2：3，大谷也正式達標30隊開轟大滿貫紀錄。

這發全壘打同時也是大谷本季第38發全壘打，這球擊球初速111.9英里，飛行距離則為384英尺。賽前原本大谷生涯只差沒有對紅雀隊開轟，今天就正式達成面對30隊全開轟紀錄，後續也將持續朝達陣單季40轟40盜邁進。


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