台股收復月線！法人估續維持大箱型格局　AI大趨勢不變看好5族群

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受到美國公布零售銷售數據亮眼提振，緩解外界對於美國經濟衰退疑慮，美股與科技股受此激勵，台股也雨露均霑，在重要權值股帶動下，周五（16日）終場大漲454.16點，收在22349.33點，收復月線且逼近季線，周線收紅。展望後市，法人認為，從現在到8月下旬美股重要科技財報表現揭露前，市場處在資訊空窗期，預期仍將維持大箱型格局，但因正值軍備競賽階段，拉長來看，AI大趨勢不變，建議可趁勢分批布局，投資仍偏重科技類股，聚焦成長能見度可看到未來2-3年的產業或公司，如AI（人工智慧）、 IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）、光通訊、重電等。安聯投信台股團隊表示，8月以來，各樣原因導致美股出現較大波動，干擾因素包括日圓解套利交易、美國總統選舉膠著、經濟雜音與降息預期快速提升，加上技術面與籌碼面如評價、獲利估值修正與槓桿等同時快速修正，致使台股快速拉回修正。儘管大盤面臨市場亂流快速拉回，但隨著美國最新通膨、勞動相關數據緩和市場對經濟前景的擔憂，加上零售銷售回歸基本面，盤勢明顯回穩。就基本面而言，安聯投信台股團隊指出，目前正值軍備競賽階段，拉長來看，AI大趨勢不變，重點仍在AI基礎建設。其中就產業面來看，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，明年也可望見到消費性電子逐漸復甦；另方面，台股及美股供應鏈股價下跌並快速下修評價，但出貨有望延到明年第一季，加上明年獲利有機會上修，AI伺服器成長動能應可延續。安聯投信表示，從現在到8月下旬美股重要科技財報表現揭露前，由於市場處在資訊空窗期，預期市場仍將維持大箱型格局。雖近期市場雖面臨較多雜音干擾，但在相關供應鏈狀況未有太大變化，且股價已持續消化負面訊息下，有助於市場逐步回歸基本面。展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著時序逐漸進入第4季旺季，全球利率環境也將逐漸偏寬鬆，對後市維持正向看法，但各產業、各公司表現可能不一致，主動選股仍是中長期較佳策略。投資建議上，安聯投信仍建議，現階段定期定額台股基金的投資人可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，耐心等待全球股市整理的這段時間，趁勢分批布局累積未來收穫機會，主題上仍偏重科技類股，可聚焦成長能見度可看到未來2-3年的產業或公司，如AI、 IP及ASIC、光通訊、重電等。