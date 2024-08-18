影／大谷翔平本季第38轟出爐！完成「開轟大滿貫」　紅雀也被炸裂

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大谷翔平再寫生涯里程碑！在今（18）日洛杉磯道奇對上聖路易紅雀隊的比賽，他面對紅雀先發Andre Pallante，，而且距離傳奇的「40／40」紀錄也進入倒數階段，大谷翔平昨天在出戰聖路易紅雀的3連戰首戰，5打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成91，近10場有5場沒有敲安，8月份打擊率降到1成64。道奇該場比賽靠Kevin Kiermaier單場2安4打點——包含一發逆轉三分砲——最終以7：6贏球，中止近期的2連敗。此役大谷翔平很快做出調整，今天在，而且還完成從大聯盟30隊手中都開轟的「大滿貫」紀錄。大谷翔平成為第一位完成「對MLB30支球隊都敲出全壘打的」的日本球員，