影／大谷翔平本季第38轟出爐！完成「開轟大滿貫」　紅雀也被炸裂

大谷翔平再寫生涯里程碑！在今（18）日洛杉磯道奇對上聖路易紅雀隊的比賽，他面對紅雀先發Andre Pallante，在5局上敲出陽春砲，個人本季第38轟出爐，也完成對大聯盟30隊都開轟的「大滿貫」紀錄，而且距離傳奇的「40／40」紀錄也進入倒數階段，（更新10：13）道奇隊本場比賽最終以2：5落敗。
大谷翔平開轟 對MLB30隊完成大滿貫
大谷翔平昨天在出戰聖路易紅雀的3連戰首戰，5打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成91，近10場有5場沒有敲安，8月份打擊率降到1成64。道奇該場比賽靠Kevin Kiermaier單場2安4打點——包含一發逆轉三分砲——最終以7：6贏球，中止近期的2連敗。
此役大谷翔平很快做出調整，今天在5局上從紅雀先發投手Andre Pallante手中，敲出右外野陽春砲，這不但是他本季第38轟，而且還完成從大聯盟30隊手中都開轟的「大滿貫」紀錄。
大谷翔平38轟出爐 40／40快達成了
大谷翔平成為第一位完成「對MLB30支球隊都敲出全壘打的」的日本球員，目前他已經敲出38支全壘打和37次盜壘，即將成為史上第6位單季完成「40發全壘打和40次盜壘」的球員。
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大谷翔平昨天在出戰聖路易紅雀的3連戰首戰，5打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成91，近10場有5場沒有敲安，8月份打擊率降到1成64。道奇該場比賽靠Kevin Kiermaier單場2安4打點——包含一發逆轉三分砲——最終以7：6贏球，中止近期的2連敗。
此役大谷翔平很快做出調整，今天在5局上從紅雀先發投手Andre Pallante手中，敲出右外野陽春砲，這不但是他本季第38轟，而且還完成從大聯盟30隊手中都開轟的「大滿貫」紀錄。
大谷翔平38轟出爐 40／40快達成了
大谷翔平成為第一位完成「對MLB30支球隊都敲出全壘打的」的日本球員，目前他已經敲出38支全壘打和37次盜壘，即將成為史上第6位單季完成「40發全壘打和40次盜壘」的球員。