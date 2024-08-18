變頻冷氣帳單收到翻車了！「4大兇手」一堆人吹錯：電費至少漲2倍

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▲近日有許多網友分享自己最新一期電費帳單，表示實測吹24小時的變頻冷氣卻翻車，電費大暴漲！（圖/記者張嘉哲攝）

▲變頻冷氣耗電關鍵有兩大元兇包括「冷氣是否太過老舊」以及「冷氣噸數安裝是否裝對」，踩雷任一項都可能導致你電費暴增。（圖／記者黃韻文攝）

▲安裝變頻冷氣記得要選「一級變頻效能」標章的！如果為了節省冷氣機費用，未來也只會花費更多錢在電費上！（圖/記者潘毅攝）

炎炎夏日還沒過去，不少人待在家中冷氣都是不間斷的啟動當中，然而最近許多民眾開始收到電費帳單，卻困惑明明自己家中裝的是變頻冷氣，也聽專家建議沒有開開關關，但電費卻暴漲不少，直呼「變頻冷氣根本沒有多省電」，貼文引起廣大討論，許多人都出面點破關鍵，表示變頻冷氣並不是萬能，有很多情況一堆人不懂也不改善，電費只會往上翻漲。近日有許多網友開始收到最新一期的帳單，在各大社群平台有人發文貼文曝光，不少網友紛紛回應「.....還是要看你家大小好嗎，你覺得吹不同噸數耗電量會一樣嗎？」、「我家2台也才2000初頭，到底怎麼吹的」、「而雖然現在許多人家裡都已經淘汰窗型冷氣、定頻冷氣改裝變頻冷氣，但其實還是有幾大情況要特別注意，因為這是連「變頻冷氣」都罩不住你！，有些人在計算冷氣噸數之後，，若安裝之後才發現裝錯噸數，要有比較好的冷房效果就要調整更低溫，；最後則是變頻冷氣也有「分級」，冷氣師傅KING哥曾在《台灣好吃驚》節目中說明，因此綜合以上所有情況，如果你的電費帳單在這期翻車暴漲，那真的要好好看看你自己是不是誤會「變頻冷氣是萬能」這件事，也要檢視自家冷氣壽命、噸數以及吹法囉！