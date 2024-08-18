變頻冷氣帳單收到翻車了！「4大兇手」一堆人吹錯：電費至少漲2倍

炎炎夏日還沒過去，不少人待在家中冷氣都是不間斷的啟動當中，然而最近許多民眾開始收到電費帳單，卻困惑明明自己家中裝的是變頻冷氣，也聽專家建議沒有開開關關，但電費卻暴漲不少，直呼「變頻冷氣根本沒有多省電」，貼文引起廣大討論，許多人都出面點破關鍵，表示變頻冷氣並不是萬能，有很多情況一堆人不懂也不改善，電費只會往上翻漲。
近日有許多網友開始收到最新一期的帳單，在各大社群平台有人發文「家裡冷氣是變頻冷氣，結果這期帳單6000多元到底怎麼回事.....」、「不是說一級變頻冷氣很省可以吹整天，我家開2台在吹，結果電費8300元，請問一下這是不是買到變貧冷氣？誰說可以吹24小時的啦！」
貼文曝光，不少網友紛紛回應「.....還是要看你家大小好嗎，你覺得吹不同噸數耗電量會一樣嗎？」、「我家2台也才2000初頭，到底怎麼吹的」、「冷氣太老舊不自知，不是一級變頻冷氣就一定省錢，我換了10幾年的冷氣電費剩下1/3」、「這種要不是冷氣真的太老舊，不然就是噸數根本不夠結案」、「我家客廳沒在開，只吹房間冷氣，在家都開著，一期電費也才900多，你家冷氣真的檢查一下。」
4種情況不能吹整天！一堆人不懂「電費帳單翻車」
而雖然現在許多人家裡都已經淘汰窗型冷氣、定頻冷氣改裝變頻冷氣，但其實還是有幾大情況要特別注意，因為這是連「變頻冷氣」都罩不住你！像是「冷氣太過老舊」的問題，一台冷氣平均壽命就是8至10年，但有許多人家中的變頻冷氣完全超過10年，認為沒壞就一直吹，但其實老舊冷氣相當耗電，一但打開吹得都是錢，更別說吹整天！
另外就是「冷氣噸數買太剛好」，有些人在計算冷氣噸數之後，因為沒考量到自己居住環境包括西曬、頂樓等問題，因此就買了剛好噸數的冷氣，但其實因應環境的變化，冷氣噸數是寧可「買大不買小」，若安裝之後才發現裝錯噸數，要有比較好的冷房效果就要調整更低溫，這也是為什麼有許多人吹27度、28度感覺很涼，有人卻還是覺得很熱，那真的很可能你的冷氣噸數早就選錯了。
另外還包括「家裡空間大小」，一間小套房冷氣吹整天跟一個客廳的冷氣吹整天，因為空間大小問題，冷氣耗電功率電費自然不同；最後則是變頻冷氣也有「分級」，有些人為了節省冷氣機費用，選擇二級、三級變頻冷氣安裝，但這些冷氣的年耗電量絕對都大於一級變頻冷氣。
冷氣師傅KING哥曾在《台灣好吃驚》節目中說明，1噸的冷氣吹24小時，2個月下來電費約1000多元，不過僅限1級變頻冷氣，如果是5級的冷氣，電費可能要5000至6000元。因此綜合以上所有情況，如果你的電費帳單在這期翻車暴漲，那真的要好好看看你自己是不是誤會「變頻冷氣是萬能」這件事，也要檢視自家冷氣壽命、噸數以及吹法囉！
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貼文曝光，不少網友紛紛回應「.....還是要看你家大小好嗎，你覺得吹不同噸數耗電量會一樣嗎？」、「我家2台也才2000初頭，到底怎麼吹的」、「冷氣太老舊不自知，不是一級變頻冷氣就一定省錢，我換了10幾年的冷氣電費剩下1/3」、「這種要不是冷氣真的太老舊，不然就是噸數根本不夠結案」、「我家客廳沒在開，只吹房間冷氣，在家都開著，一期電費也才900多，你家冷氣真的檢查一下。」
4種情況不能吹整天！一堆人不懂「電費帳單翻車」
而雖然現在許多人家裡都已經淘汰窗型冷氣、定頻冷氣改裝變頻冷氣，但其實還是有幾大情況要特別注意，因為這是連「變頻冷氣」都罩不住你！像是「冷氣太過老舊」的問題，一台冷氣平均壽命就是8至10年，但有許多人家中的變頻冷氣完全超過10年，認為沒壞就一直吹，但其實老舊冷氣相當耗電，一但打開吹得都是錢，更別說吹整天！
另外就是「冷氣噸數買太剛好」，有些人在計算冷氣噸數之後，因為沒考量到自己居住環境包括西曬、頂樓等問題，因此就買了剛好噸數的冷氣，但其實因應環境的變化，冷氣噸數是寧可「買大不買小」，若安裝之後才發現裝錯噸數，要有比較好的冷房效果就要調整更低溫，這也是為什麼有許多人吹27度、28度感覺很涼，有人卻還是覺得很熱，那真的很可能你的冷氣噸數早就選錯了。
另外還包括「家裡空間大小」，一間小套房冷氣吹整天跟一個客廳的冷氣吹整天，因為空間大小問題，冷氣耗電功率電費自然不同；最後則是變頻冷氣也有「分級」，有些人為了節省冷氣機費用，選擇二級、三級變頻冷氣安裝，但這些冷氣的年耗電量絕對都大於一級變頻冷氣。
冷氣師傅KING哥曾在《台灣好吃驚》節目中說明，1噸的冷氣吹24小時，2個月下來電費約1000多元，不過僅限1級變頻冷氣，如果是5級的冷氣，電費可能要5000至6000元。因此綜合以上所有情況，如果你的電費帳單在這期翻車暴漲，那真的要好好看看你自己是不是誤會「變頻冷氣是萬能」這件事，也要檢視自家冷氣壽命、噸數以及吹法囉！