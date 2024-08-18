陳耀訓、不二坊遇對手！蛋黃酥「低調黑馬」殺出　老饕全改吃這家

變頻冷氣帳單收到翻車了！「4大兇手」一堆人吹錯：電費至少漲2倍

記者張嘉哲/綜合報導

▲變頻冷氣是許多人家中下天必備的家電，然而在最新一期的帳單當中，你是否因為長時間吹變頻冷氣導致電費暴漲？（圖/記者張嘉哲攝）
▲變頻冷氣是許多人家中下天必備的家電，然而在最新一期的帳單當中，你是否因為長時間吹變頻冷氣導致電費暴漲？（圖/記者張嘉哲攝）
炎炎夏日還沒過去，不少人待在家中冷氣都是不間斷的啟動當中，然而最近許多民眾開始收到電費帳單，卻困惑明明自己家中裝的是變頻冷氣，也聽專家建議沒有開開關關，但電費卻暴漲不少，直呼「變頻冷氣根本沒有多省電」，貼文引起廣大討論，許多人都出面點破關鍵，表示變頻冷氣並不是萬能，有很多情況一堆人不懂也不改善，電費只會往上翻漲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日有許多網友開始收到最新一期的帳單，在各大社群平台有人發文「家裡冷氣是變頻冷氣，結果這期帳單6000多元到底怎麼回事.....」、「不是說一級變頻冷氣很省可以吹整天，我家開2台在吹，結果電費8300元，請問一下這是不是買到變貧冷氣？誰說可以吹24小時的啦！」

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲近日有許多網友分享自己最新一期電費帳單，表示實測吹24小時的變頻冷氣卻翻車，電費大暴漲！（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光，不少網友紛紛回應「.....還是要看你家大小好嗎，你覺得吹不同噸數耗電量會一樣嗎？」、「我家2台也才2000初頭，到底怎麼吹的」、「冷氣太老舊不自知，不是一級變頻冷氣就一定省錢，我換了10幾年的冷氣電費剩下1/3」、「這種要不是冷氣真的太老舊，不然就是噸數根本不夠結案」、「我家客廳沒在開，只吹房間冷氣，在家都開著，一期電費也才900多，你家冷氣真的檢查一下。」

4種情況不能吹整天！一堆人不懂「電費帳單翻車」

而雖然現在許多人家裡都已經淘汰窗型冷氣、定頻冷氣改裝變頻冷氣，但其實還是有幾大情況要特別注意，因為這是連「變頻冷氣」都罩不住你！像是「冷氣太過老舊」的問題，一台冷氣平均壽命就是8至10年，但有許多人家中的變頻冷氣完全超過10年，認為沒壞就一直吹，但其實老舊冷氣相當耗電，一但打開吹得都是錢，更別說吹整天！

另外就是「冷氣噸數買太剛好」，有些人在計算冷氣噸數之後，因為沒考量到自己居住環境包括西曬、頂樓等問題，因此就買了剛好噸數的冷氣，但其實因應環境的變化，冷氣噸數是寧可「買大不買小」，若安裝之後才發現裝錯噸數，要有比較好的冷房效果就要調整更低溫，這也是為什麼有許多人吹27度、28度感覺很涼，有人卻還是覺得很熱，那真的很可能你的冷氣噸數早就選錯了。

▲變頻冷氣、空調、冷氣遙控器。（圖／記者黃韻文攝）
▲變頻冷氣耗電關鍵有兩大元兇包括「冷氣是否太過老舊」以及「冷氣噸數安裝是否裝對」，踩雷任一項都可能導致你電費暴增。（圖／記者黃韻文攝）
另外還包括「家裡空間大小」，一間小套房冷氣吹整天跟一個客廳的冷氣吹整天，因為空間大小問題，冷氣耗電功率電費自然不同；最後則是變頻冷氣也有「分級」，有些人為了節省冷氣機費用，選擇二級、三級變頻冷氣安裝，但這些冷氣的年耗電量絕對都大於一級變頻冷氣。

冷氣師傅KING哥曾在《台灣好吃驚》節目中說明，1噸的冷氣吹24小時，2個月下來電費約1000多元，不過僅限1級變頻冷氣，如果是5級的冷氣，電費可能要5000至6000元。因此綜合以上所有情況，如果你的電費帳單在這期翻車暴漲，那真的要好好看看你自己是不是誤會「變頻冷氣是萬能」這件事，也要檢視自家冷氣壽命、噸數以及吹法囉！

▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
▲安裝變頻冷氣記得要選「一級變頻效能」標章的！如果為了節省冷氣機費用，未來也只會花費更多錢在電費上！（圖/記者潘毅攝）

變頻冷氣「公認4吹法」超省電！內行不怕帳單了：吹整天電費仍低

獨／變頻冷氣帳單來了！只開27度、1個月不關機實測　電費超意外

變頻冷氣不選日立、大金！內行改裝「隱藏2牌」：吹整天電費仍低

實測冷氣「連開100小時」耗電量！YTR公開各時段數據：比喝飲料省

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選