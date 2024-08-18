Lisa約會LV三公子又被拍！夏威夷吃飯照曝光　粉絲放大菜單嚇傻

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▲Lisa最近才推出新歌〈Rockstar〉，更在首爾設置快閃店，吸引眾多粉絲朝聖。（圖／Lisa IG）

▲Lisa和弗雷德里克6月才被拍到現身巴黎某餐廳，餐桌上除了Lisa，剩下都是男方的家人。（圖／哎一股清流微博）

南韓天團BLACKPINK成員Lisa紅遍全球，一舉一動備受關注，近日她又被拍到和緋聞對象LV三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）約會，只見兩人在夏威夷低調用餐，Lisa輕便裝扮搭配素顏，看起來很居家；但偷拍照外流後，比起他們的約會，菜單上的價格似乎更引人注目，不少網友細看後驚呼「太貴了吧！」Lisa和弗雷德里克從去年開始數度被拍到私下約會的照片，弗雷德里克的家人也曾公開支持Lisa的「瘋馬秀」表演，但兩人始終沒承認交往，只是默默發展戀情。近日Lisa又被拍到和弗雷德里克在夏威夷一家餐廳吃飯，只見兩人一身輕便裝扮出門，看起來宛如老夫老妻，素顏的Lisa也沒戴帽子或是墨鏡遮掩，大方在弗雷德里克面前展現真實樣貌。目擊這幕的粉絲將偷拍到的照片上傳X，吸引數千名網友討論，「她看起來似乎不開心？」、「請給他們一點私人空間」、「Lisa的臉好像有點腫」、「他們真的是情侶嗎？」也有不少網友看了照片後歪樓，把注意力放在一旁入鏡的菜單上，認為價格非常驚人。照片中拍到，這間餐廳華夫餅一份要14美金（約新台幣455元），墨西哥捲餅也要20元美金（約台幣650元），價位不低，讓網友看了驚訝直呼：「我放大菜單，倒抽一口氣」、「炒飯要18美元？」、「華夫餅會不會太貴」、「在我的國家，這個炒飯的價格，我可以幫全家人煮一個月的炒飯」。不過也有人認為畢竟是在觀光勝地夏威夷，這樣的價錢很正常，對Lisa和弗雷德里克來說根本不痛不癢。事實上，Lisa在今年6月才被拍到和弗雷德里克的家人們在巴黎一家餐廳用餐，當時聚會上，除了Lisa外，全部都是LV家族的人，但Lisa和眾人侃侃而談，感覺相當熟識，也讓粉絲不禁猜測，Lisa和弗雷德里克的關係，是否在朝結婚方向邁進。