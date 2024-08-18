網球／西班牙球王Alcaraz遭爆冷擊敗！罕見動怒砸拍　社群道歉了

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西班牙網壇新生代球王Carlos Alcaraz日前在辛辛那提大師賽上，遭到法國好手Gael Monfils逆轉，最終以6：4、6：7（5：7）、4：6遭到爆冷擊敗，本賽事也確定止步32強。現年年僅21歲的Carlos Alcaraz，不久前才在五環殿堂上收獲男單銀牌，生涯至今也手握4座大滿貫冠軍，未來發展性相當可觀。不過在如今的辛辛那提大師賽上，稍早面對到法國Monfils，而Carlos Alcaraz本場比賽摔拍的畫面，也在社群引發球迷不少討論，稍早他也親自發文表達歉意，「我是人，緊張的情緒在累積堆疊之後，有時在如此高張力的情況下很難去控制，我會努力確保這樣的情況未來不再發生，現在是時候考慮紐約（備戰美網公開賽）了！」許多球迷看到Alcaraz這篇道歉貼文後，也紛紛留言鼓勵他，並寫下：「你也是人，你有情感，你是一名職業網球運動員，在現有的最高水平上打球，這種情況發生在你身上是正常的。」「你要比的比賽太多，而其他人（不打球的人）卻感受不到你的壓力，振作起來吧。」、「加油！不要理那些酸言酸語」、「偶爾壓力釋放很正常的。」