網球／西班牙球王Alcaraz遭爆冷擊敗！罕見動怒砸拍　社群道歉了

西班牙網壇新生代球王Carlos Alcaraz日前在辛辛那提大師賽上，遭到法國好手Gael Monfils逆轉，最終以6：4、6：7（5：7）、4：6遭到爆冷擊敗，本賽事也確定止步32強。而一向表現沈穩的Alcaraz，比賽過程中竟一度罕見動怒摔拍，在沉殿許久後，稍早他也在個人社群上發布貼文道歉，並承諾未來將努力確保不再出現類似行為。
Alcaraz罕見動怒摔拍 賽後直言此戰是生涯最糟
現年年僅21歲的Carlos Alcaraz，不久前才在五環殿堂上收獲男單銀牌，生涯至今也手握4座大滿貫冠軍，未來發展性相當可觀。不過在如今的辛辛那提大師賽上，稍早面對到法國Monfils，Alcaraz在第三盤陷入1：3落後時，狠狠地將球拍往地上狂砸4次，導致球拍嚴重變形，看得出相當生氣。賽後他則直言，這是個人生涯打得最糟糕的一場比賽，也是自己第一次生氣到怒摔球拍。
Alcaraz稍早發文表達歉意 同時稱準備備戰美網
而Carlos Alcaraz本場比賽摔拍的畫面，也在社群引發球迷不少討論，稍早他也親自發文表達歉意，「我要為我昨天的態度道歉，這樣的行為不應該發生在球場上。我是人，緊張的情緒在累積堆疊之後，有時在如此高張力的情況下很難去控制，我會努力確保這樣的情況未來不再發生，現在是時候考慮紐約（備戰美網公開賽）了！」
許多球迷看到Alcaraz這篇道歉貼文後，也紛紛留言鼓勵他，並寫下：「你也是人，你有情感，你是一名職業網球運動員，在現有的最高水平上打球，這種情況發生在你身上是正常的。」「你要比的比賽太多，而其他人（不打球的人）卻感受不到你的壓力，振作起來吧。」、「加油！不要理那些酸言酸語」、「偶爾壓力釋放很正常的。」
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現年年僅21歲的Carlos Alcaraz，不久前才在五環殿堂上收獲男單銀牌，生涯至今也手握4座大滿貫冠軍，未來發展性相當可觀。不過在如今的辛辛那提大師賽上，稍早面對到法國Monfils，Alcaraz在第三盤陷入1：3落後時，狠狠地將球拍往地上狂砸4次，導致球拍嚴重變形，看得出相當生氣。賽後他則直言，這是個人生涯打得最糟糕的一場比賽，也是自己第一次生氣到怒摔球拍。
Alcaraz稍早發文表達歉意 同時稱準備備戰美網
而Carlos Alcaraz本場比賽摔拍的畫面，也在社群引發球迷不少討論，稍早他也親自發文表達歉意，「我要為我昨天的態度道歉，這樣的行為不應該發生在球場上。我是人，緊張的情緒在累積堆疊之後，有時在如此高張力的情況下很難去控制，我會努力確保這樣的情況未來不再發生，現在是時候考慮紐約（備戰美網公開賽）了！」
許多球迷看到Alcaraz這篇道歉貼文後，也紛紛留言鼓勵他，並寫下：「你也是人，你有情感，你是一名職業網球運動員，在現有的最高水平上打球，這種情況發生在你身上是正常的。」「你要比的比賽太多，而其他人（不打球的人）卻感受不到你的壓力，振作起來吧。」、「加油！不要理那些酸言酸語」、「偶爾壓力釋放很正常的。」