韓網紅見台灣街頭違停擋道！堅持「1舉動」掀熱議：反而被當異類

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▲韓國網紅「韓國女生Judy」擁有亮眼外型，熱愛台灣的她經常拍攝影片分享台灣生活。（圖／韓國女生Judy IG）

▲Judy堅持不違停，引發台灣網友熱烈討論。（圖／韓國女生Judy YT頻道）

從韓國來台發展的網紅「韓國女生Judy」擁有亮眼外型，熱愛台灣的她經常拍攝影片分享台灣生活，同時她也是啦啦隊女神南珉貞的好友，對方時不時會出現在她的頻道中。日前Judy在最新影片中，看到台灣違規路邊停車現象，當下的舉動受到關注，甚至還被臉書粉絲專頁「交通安全唬平安2.0」轉發，頓時掀起熱烈討論，「反而被台灣人當異類，真的是可悲交通。」Judy先前開車帶南珉貞和對方的妹妹南至苑展開台灣美食之旅，一路上找了3間冰品店，前兩間都撲空，準備去最後一間的路上，她們到處找停車位，卻發現附近的停車位都不合法，路邊還被違規停車的車子擋住，變得難以通行，由於南珉貞擔心冰品店已經要關門了，建議直接在路邊找空位停，Judy卻堅持要找到合法的停車位。Judy表示：「其實不可以（違停），這些可能都是違停，如果隨便跟著停車，就等著吃罰單吧！」該片段更被臉書粉絲專頁「交通安全唬平安2.0」轉發，並寫道：「從我們的駕駛人駕訓教育、考驗篩選、監理教育、執法、沒有實質換照，每個環節都是漏洞百出，所以當我們的人民去國外就會鬧出笑話。然而部分人只會總結:『素質』，文過飾非制度上的缺失。」貼文一出，引發不少網友共鳴，紛紛留言直呼：「上一個認為違停一下不會死的，已經上路了」、「結果堅持找合法停車位的人，反而被台灣人當異類，真的是可悲交通」、「看到外國YTR比自己台灣人還在意交通問題或無障礙權益，真是感嘆！」、「路邊不該隨意停車，就是要有車位以及停車場的地方，路上怎樣就是要有人行道。就算機車再多！」、「台灣行人地獄不是叫假的」、「她們怎麼可以不入境隨俗！」