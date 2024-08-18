涮乃葉、肉多多地位被威脅了！勁敵459元水準太高　老饕改吃這間

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▲溫野菜是從日本引進的火鍋店，目前全台灣只剩下4間分店，但其實它也是平價火鍋吃到飽的人氣店家！（圖/記者張嘉哲攝）

▲溫野菜還有許多火鍋料以及小菜可做選擇，獨特的玉子燒、厚切培根都非常好吃！（圖/記者張嘉哲攝）

▲溫野菜的炸物保溫做得相當不錯，提供唐揚雞、薯條、洋蔥圈以及地瓜脆片給顧客享用，因為保溫效果好，口感上都是好吃的。（圖/記者張嘉哲攝）

▲溫野菜也提供台灣啤酒喝到飽的服務，只要點到第二種價位開始，就能免費喝到飽。（圖/記者張嘉哲攝）

▲溫野菜的自助吧蔬菜選擇種類眾多，每樣都相當新鮮。（圖/記者張嘉哲攝）

台灣人非常愛吃火鍋，不管是冬天取暖吃、夏天炎熱也要吃！隨著近幾年的火鍋品牌越來越多，各家都推出不同特色來吸引顧客。然而說到台灣平價火鍋吃到飽，許多人肯定都會想到「涮乃葉」以及「肉多多」等等。，他所主打的並不是高檔火鍋吃到飽，，還能享用「安格斯黑牛五花」的肉品。然而之所以被網友公認是「最大遺珠火鍋品牌」，而《NOWnews》記者近期也與友人一同到「溫野菜大直美麗華」店用餐，當天是平日中餐的時段，最低價只要459元就能夠享用到火鍋吃到飽，實在非常划算。自助吧的部分有黑咖哩以及肉燥飯可以選擇，基本的飲料機、咖啡機是一定有的，甜點部分則有切塊蛋糕、蕨餅、咖啡果凍、原味布丁等，口味就中規中矩。，記者實際剉了一碗西瓜紅豆湯圓仙草冰，西瓜加入剉冰中清涼又甜，非常的好吃！另外溫野菜的菜單上一共提供了三種價位，，因此如果愛喝酒水的民眾，點第二個價位最便宜559元最為划算哦！而用餐後，記者也針對跟溫野菜同價位的「涮乃葉」以及「肉多多」進行評價，；而在食材自助吧方面，在價位上，三家其實都差不多，但如果以CP值來說，📍台北大直美麗華店／台北天母大葉高島屋店／台中秀泰站前店／台中愛買復興店費用：成人459元、兒童199元／559元、兒童249元／759元、兒童240元費用：成人599元、兒童269元／669元、兒童329元／899元、兒童329元