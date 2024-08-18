涮乃葉、肉多多地位被威脅了！勁敵459元水準太高　老饕改吃這間

台灣人非常愛吃火鍋，不管是冬天取暖吃、夏天炎熱也要吃！隨著近幾年的火鍋品牌越來越多，各家都推出不同特色來吸引顧客。然而說到台灣平價火鍋吃到飽，許多人肯定都會想到「涮乃葉」以及「肉多多」等等。然而近期一家名為「溫野菜」的火鍋店，一直被網友稱為是「最可惜火鍋店」，《NOWnews》記者週末實地前往用餐，完全可以理解為何它能獲得該稱號。
溫野菜「公認最大遺珠火鍋店」！高CP值全台剩下4間店
這間名為「溫野菜」的火鍋店，其實來自日本，在日本擁有超過300間分店以上，台灣第一家分店則是在2014年3月進駐，其經營的老闆是香港知名餐飲「敘福樓集團」，他所主打的並不是高檔火鍋吃到飽，而是與涮乃葉有同樣有高CP值特性的火鍋店，最便宜只要459元吃到飽，還能享用「安格斯黑牛五花」的肉品。
然而之所以被網友公認是「最大遺珠火鍋品牌」，是因爲溫野菜過去在台灣分店也不少間，但後來隨著競品越來越多，加上受到疫情衝擊，現在這麼高CP值的火鍋店已經在全台剩下4家門市，分布在中部以及北部，南部吃不到真的有點可惜。
溫野菜大直美麗華店開箱！菜色重點一次看
而《NOWnews》記者近期也與友人一同到「溫野菜大直美麗華」店用餐，當天是平日中餐的時段，最低價只要459元就能夠享用到火鍋吃到飽，實在非常划算。食材部分，溫野菜的菜色眾多齊全，除了各式各樣的蔬菜之外，火鍋料也有幾種可以選擇，特色配料包括日式的玉子燒、水蓮、厚切培根等等，這些都是在外頭買相對高單價的食材。
自助吧的部分有黑咖哩以及肉燥飯可以選擇，基本的飲料機、咖啡機是一定有的，在炸物方面提供洋蔥圈、唐揚雞、薯條以及地瓜脆片，值得讚賞的是吃起來並不是冷掉的炸物，有許多火鍋店自助吧常常都有炸物放置過久的問題，但溫野菜的保溫效果做得非常好。
甜點部分則有切塊蛋糕、蕨餅、咖啡果凍、原味布丁等，口味就中規中矩。不過值得一提的是，溫野菜有提供DIY刨冰機，顧客可以自己自製剉冰，配料有湯圓、綠豆、紅豆、仙草等，還有水果可以添加，記者實際剉了一碗西瓜紅豆湯圓仙草冰，西瓜加入剉冰中清涼又甜，非常的好吃！
另外溫野菜的菜單上一共提供了三種價位，如果點第二種價位以上的顧客，可以享有「台灣啤酒」喝到飽的服務，如果只點最便宜的價位，也想要一罐台灣啤酒則要單點59元，因此如果愛喝酒水的民眾，點第二個價位最便宜559元最為划算哦！
溫野菜真實評價！同價位對手「確實受到威脅」
而用餐後，記者也針對跟溫野菜同價位的「涮乃葉」以及「肉多多」進行評價，在肉品表現上，三家的水準都差不多，因為是平價的火鍋店，其實都大同小異；而在食材自助吧方面，同行友人都認為是「溫野菜」>「涮乃葉」=「肉多多」，肉多多贏在火鍋配料更多元，但沒有太多特色，涮乃葉則是火鍋配料太少，因此兩者並列；溫野菜則因提供炸物好吃、蔬菜有水蓮，獲得同行友人一致認為略勝一籌。
在價位上，三家其實都差不多，但如果以CP值來說，涮乃葉因為近年漲價的緣故，要吃到安格斯牛五花最便宜價位是平日午餐540元，而溫野菜只需要459元，加上食材多元性較贏，因此讓人回訪的意願也會更高，只不過溫野菜在店面數量上實在輸給涮乃葉太多，未來是否還會像「千葉火鍋」一樣大復活衝擊平價火鍋市場，還有待觀察。
🟡敘福樓集團「溫野菜」
📍台北大直美麗華店／台北天母大葉高島屋店／台中秀泰站前店／台中愛買復興店
📍平日午餐時段
費用：成人459元、兒童199元／559元、兒童249元／759元、兒童240元
📍平日、例假日晚餐時段
費用：成人599元、兒童269元／669元、兒童329元／899元、兒童329元
根據溫野菜官網說明，同組客人都是以人頭計算，身高111公分至140兒童，以兒童價計算；110公分以下兒童免費，用餐時間90分鐘，以上價格需要加上10%服務費。
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這間名為「溫野菜」的火鍋店，其實來自日本，在日本擁有超過300間分店以上，台灣第一家分店則是在2014年3月進駐，其經營的老闆是香港知名餐飲「敘福樓集團」，他所主打的並不是高檔火鍋吃到飽，而是與涮乃葉有同樣有高CP值特性的火鍋店，最便宜只要459元吃到飽，還能享用「安格斯黑牛五花」的肉品。
然而之所以被網友公認是「最大遺珠火鍋品牌」，是因爲溫野菜過去在台灣分店也不少間，但後來隨著競品越來越多，加上受到疫情衝擊，現在這麼高CP值的火鍋店已經在全台剩下4家門市，分布在中部以及北部，南部吃不到真的有點可惜。
溫野菜大直美麗華店開箱！菜色重點一次看
而《NOWnews》記者近期也與友人一同到「溫野菜大直美麗華」店用餐，當天是平日中餐的時段，最低價只要459元就能夠享用到火鍋吃到飽，實在非常划算。食材部分，溫野菜的菜色眾多齊全，除了各式各樣的蔬菜之外，火鍋料也有幾種可以選擇，特色配料包括日式的玉子燒、水蓮、厚切培根等等，這些都是在外頭買相對高單價的食材。
自助吧的部分有黑咖哩以及肉燥飯可以選擇，基本的飲料機、咖啡機是一定有的，在炸物方面提供洋蔥圈、唐揚雞、薯條以及地瓜脆片，值得讚賞的是吃起來並不是冷掉的炸物，有許多火鍋店自助吧常常都有炸物放置過久的問題，但溫野菜的保溫效果做得非常好。
甜點部分則有切塊蛋糕、蕨餅、咖啡果凍、原味布丁等，口味就中規中矩。不過值得一提的是，溫野菜有提供DIY刨冰機，顧客可以自己自製剉冰，配料有湯圓、綠豆、紅豆、仙草等，還有水果可以添加，記者實際剉了一碗西瓜紅豆湯圓仙草冰，西瓜加入剉冰中清涼又甜，非常的好吃！
另外溫野菜的菜單上一共提供了三種價位，如果點第二種價位以上的顧客，可以享有「台灣啤酒」喝到飽的服務，如果只點最便宜的價位，也想要一罐台灣啤酒則要單點59元，因此如果愛喝酒水的民眾，點第二個價位最便宜559元最為划算哦！
溫野菜真實評價！同價位對手「確實受到威脅」
而用餐後，記者也針對跟溫野菜同價位的「涮乃葉」以及「肉多多」進行評價，在肉品表現上，三家的水準都差不多，因為是平價的火鍋店，其實都大同小異；而在食材自助吧方面，同行友人都認為是「溫野菜」>「涮乃葉」=「肉多多」，肉多多贏在火鍋配料更多元，但沒有太多特色，涮乃葉則是火鍋配料太少，因此兩者並列；溫野菜則因提供炸物好吃、蔬菜有水蓮，獲得同行友人一致認為略勝一籌。
在價位上，三家其實都差不多，但如果以CP值來說，涮乃葉因為近年漲價的緣故，要吃到安格斯牛五花最便宜價位是平日午餐540元，而溫野菜只需要459元，加上食材多元性較贏，因此讓人回訪的意願也會更高，只不過溫野菜在店面數量上實在輸給涮乃葉太多，未來是否還會像「千葉火鍋」一樣大復活衝擊平價火鍋市場，還有待觀察。
🟡敘福樓集團「溫野菜」
📍台北大直美麗華店／台北天母大葉高島屋店／台中秀泰站前店／台中愛買復興店
📍平日午餐時段
費用：成人459元、兒童199元／559元、兒童249元／759元、兒童240元
📍平日、例假日晚餐時段
費用：成人599元、兒童269元／669元、兒童329元／899元、兒童329元
根據溫野菜官網說明，同組客人都是以人頭計算，身高111公分至140兒童，以兒童價計算；110公分以下兒童免費，用餐時間90分鐘，以上價格需要加上10%服務費。