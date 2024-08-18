搶搭美元高利末班車！財部提醒賺到匯差　也要申報財產交易所得

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近年來金融機構推出各種外幣存款利息優惠商品，以高利率吸引投資理財，民眾除了以外幣存款賺取利息所得，也藉由匯率波動賺取價差，尤其隨著美國聯準會（Fed）9月有望降息，許多人也搶搭美元高利定存末班車，想鎖住高利率。財政部不忘提醒，買賣外幣屬財產交易，所得額於結售的次年5月也要主動申報個人綜合所得稅，如因一時疏忽或不諳法令規定漏報，小心受罰。財政部高雄國稅局舉例說明，甲君在2022年間以新台幣1200萬元向銀行兌購美金並辦理1年期定期存款，於2023年間定期存款到期後，將美金本息全數結售換回1320萬元，所獲增益120萬元，其中40萬元為定期存款利息所得，該部分銀行會填發扣（免）繳憑單供甲君申報利息所得。國稅局提醒，由於另80萬元為買賣美金因匯差所生的財產交易所得，這部分非屬銀行應填發扣（免）繳憑單的範圍，甲君在2024年5月申報2023年綜合所得稅時，就要把上述利息所得及財產交易所得併入申報納稅。國稅局呼籲，個人買賣外幣若有收益，如因一時疏忽或不諳法令規定，漏未申報財產交易所得者，在未經檢舉或稅捐稽徵機關進行調查前，請儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，向稅捐稽徵機關自動補報並加計利息補繳稅款，以免受罰。