影／大谷翔平完成開轟大滿貫！使用「龜派氣功」和Hernandez慶祝

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇球星大谷翔平，今（18）日在對戰聖路易紅雀的比賽中敲出個人本季第38發全壘打，這一轟別具意義，因為在對紅雀隊開轟後，他已完成對聯盟30支球隊都敲全壘打的紀錄。好友Enrique Hernandez在他回到休息室的那一刻，也和他比出「龜派氣功」的手勢來慶祝。大谷翔平今天以第一棒指定打擊身分出戰這場比賽，他在第5局敲出右外野全壘打，成為史上第一位完成「對MLB 30支球隊都開轟」的日本球員，同時這也是他個人本季的第38發的全壘打。賽前，大谷翔平在8月份的打擊表現很差，61次打擊中只有敲出10支安打，打擊率為1成64，道奇隊總教練Dave Roberts在被問到大谷的糟糕表現時指出，「過去幾周他的上壘率一直很低，他在揮棒選擇上做得不理想。」不過今天大谷翔平把握住機會，從Andre Pallante手中敲出全壘打，幫助道奇隊追近比分，自己也創下生涯里程碑。在跑壘完回到休息區後，他也和隊友Hernandez比出人氣動漫動漫《七龍珠Z》龜派氣功（Kamahameha）的動作來慶祝。大谷翔平目前本季已經完成了38發全壘打和37次盜壘，他目前只差「2轟3盜」，就可成為大聯盟史上第6位單季創下「40支全壘打、40次盜壘」的球員。