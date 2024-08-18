大谷翔平無極限！開轟大滿貫不夠　日媒喊話挑戰單季「50轟50盜」

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MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平不斷創新人們對於棒球運動的想像，在今（18）日完成對聯盟30支球隊都開轟的「大滿貫」紀錄後，他個人也距離生涯首次「單季50轟」也更近了一步。日本媒體對他有更深的期許，希望他不只是成為MLB第6位單季「40轟40盜」的球員，更希望他達成「50轟50盜」。大谷翔平在本場比賽第5局，抓準紅雀右投Andre Pallante所丟出的時速約129公里曲球，大棒一揮，將其掃出右外野全壘打大牆外，完成生涯「全壘打大滿貫」，同時他距離「40轟40盜」紀錄也越來越近了。大聯盟史上只有6人完成單季「40轟40盜」，大谷翔平目前38轟37盜，他已經出賽了120場，大聯盟球隊季單季要打162場賽事，道奇目前算上此役共進行了124場。接下來要再敲12轟13盜，對大谷來說有難度，但並非不可能。日本媒體對大谷翔平期待很深，《Full-Count》就在文中指出「（大谷）突破50轟正在成為現實．．．．不僅如此，甚至史無前例的『50發全壘打和50次盜壘』也指日可待。」大谷翔平去年動刀修復右手肘韌帶，今年球季投手型態「封印」，完全以打者身分挑戰2024賽季。專注在打上的大谷，成績相當亮眼，本季已經敲出了38轟，有機會挑戰生涯首次達成單季50發全壘打的紀錄。2018年＝22發2019年＝18發2020年＝7發2021年＝46發2022年＝34發2023年＝44發