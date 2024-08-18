大谷翔平本季第38轟出爐！達成開轟大滿貫無用　道奇2：5不敵紅雀

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MLB美國職棒今（18）日聖路易紅雀續在主場迎戰洛杉磯道奇，本場比賽紅雀推派25歲右投Andre Pallante先發，至於道奇則推派Bobby Miller迎戰。此戰首局雙方都有攻勢，紅雀在1局下很快就還以顏色，第二棒Alec Burleson敲出安打站上壘包，同樣發動盜壘站上二壘，後續再靠著Willson Contreras一棒敲出中右外野方向適時安打，雙方戰成1：1平手。比賽來到5局上半，輪到道奇發動攻勢，大谷翔平此戰第3度上場打擊，面對的投手仍然是對方先發Pallante，，他也達陣對大聯盟30支球隊皆有開轟的難得紀錄。但紅雀在5局下半也靠著Masyn Winn開轟追回1分，後續道奇則是遭到對方投手群接力封鎖，團隊此戰僅敲出4支安打，終場就以2：5落敗，無緣搶下連勝，