大谷翔平本季第38轟出爐！達成開轟大滿貫無用　道奇2：5不敵紅雀

MLB美國職棒今（18）日聖路易紅雀續在主場迎戰洛杉磯道奇，本場比賽道奇日籍球星大谷翔平雖然敲出個人本季第38轟，達成大聯盟30支球隊「開轟全制霸」紀錄，但紅雀最終則在團隊共敲出11支安打的串連之下，就以5：2帶走勝利，3連戰系列賽扳回一城。
大谷首局就發動盜壘 本季第36次盜壘出爐
本場比賽紅雀推派25歲右投Andre Pallante先發，至於道奇則推派Bobby Miller迎戰。此戰首局雙方都有攻勢，大谷翔平仍舊擔綱道奇開路先鋒，他首次上場打擊獲得保送上壘，並靠著腳程盜上二壘，個人本季第36次盜壘成功出爐，隨後Freddie Freeman一棒敲出適時安打，道奇率先取得1：0領先。
紅雀在1局下很快就還以顏色，第二棒Alec Burleson敲出安打站上壘包，同樣發動盜壘站上二壘，後續再靠著Willson Contreras一棒敲出中右外野方向適時安打，雙方戰成1：1平手。3局下半紅雀再靠著Alec Burleson敲出本季第21轟，這是一發2分砲，紅雀取得3：1領先。
大谷5局上開轟 本季第38轟還締難得紀錄
比賽來到5局上半，輪到道奇發動攻勢，大谷翔平此戰第3度上場打擊，面對的投手仍然是對方先發Pallante，這時大谷在球數1好1壞情況下，鎖定一顆失投到紅中的80英里變化球，一棒將球扛出右外野大牆，這是大谷本季第38轟，他也達陣對大聯盟30支球隊皆有開轟的難得紀錄。
但紅雀在5局下半也靠著Masyn Winn開轟追回1分，後續道奇則是遭到對方投手群接力封鎖，團隊此戰僅敲出4支安打，終場就以2：5落敗，無緣搶下連勝，目前道奇戰績72勝52敗，仍在國西領先教士2.5場勝差。
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本場比賽紅雀推派25歲右投Andre Pallante先發，至於道奇則推派Bobby Miller迎戰。此戰首局雙方都有攻勢，大谷翔平仍舊擔綱道奇開路先鋒，他首次上場打擊獲得保送上壘，並靠著腳程盜上二壘，個人本季第36次盜壘成功出爐，隨後Freddie Freeman一棒敲出適時安打，道奇率先取得1：0領先。
紅雀在1局下很快就還以顏色，第二棒Alec Burleson敲出安打站上壘包，同樣發動盜壘站上二壘，後續再靠著Willson Contreras一棒敲出中右外野方向適時安打，雙方戰成1：1平手。3局下半紅雀再靠著Alec Burleson敲出本季第21轟，這是一發2分砲，紅雀取得3：1領先。
大谷5局上開轟 本季第38轟還締難得紀錄
比賽來到5局上半，輪到道奇發動攻勢，大谷翔平此戰第3度上場打擊，面對的投手仍然是對方先發Pallante，這時大谷在球數1好1壞情況下，鎖定一顆失投到紅中的80英里變化球，一棒將球扛出右外野大牆，這是大谷本季第38轟，他也達陣對大聯盟30支球隊皆有開轟的難得紀錄。
但紅雀在5局下半也靠著Masyn Winn開轟追回1分，後續道奇則是遭到對方投手群接力封鎖，團隊此戰僅敲出4支安打，終場就以2：5落敗，無緣搶下連勝，目前道奇戰績72勝52敗，仍在國西領先教士2.5場勝差。