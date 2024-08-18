受不了中國了！宏都拉斯前副總統喊話：若明年當選將與台灣復交

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▲宏都拉斯因與台灣斷交之後，白蝦出口產量大減。示意圖。（圖／取自Unsplash圖庫）

中美洲國家宏都拉斯在2023年3月和台灣斷交，轉與中國建交，原先預料能獲得中國龐大白蝦市場，怎料中國遲遲未兌現諾言，對台灣的白蝦銷量也大幅減少，使得蝦農苦不堪言。如今宏都拉斯前副總統納斯拉亞表示，如果他在2025年贏得下屆宏國總統大選，將會恢復和台灣的外交關係。納斯拉亞（Salvador Nasralla）接受宏都拉斯當地媒體「美洲電台」（Radio America）專訪時，指出和台灣斷交後，宏國的貿易狀況大受影響，尤其是養蝦產業，少掉了8000個直接工作機會，間接工作機會更消失多達5萬個，並再次反對宏都拉斯與中國簽訂自由貿易協定（FTA）。納斯拉亞引用數據稱，宏都拉斯在2022年對台灣出口額1億2100萬美元，僅對中國出口1100萬美元，但宏都拉斯從中國進口額超過2億美元，對中貿易嚴重入超，是一個非常不平等的貿易狀況。由於宏都拉斯即將在2025年舉行總統大選，正在爭取宏都拉斯自由黨（Partido Liberal）提名的納斯拉亞在專訪時強調，如果他當選總統，將再次承認台灣是一個國家，並且恢復和台灣的外交關係。他同時表示，宏都拉斯的外交政策應該是和世界上所有國家，建立商業關係並創造出口市場，不需要任何政治和意識型態的承諾。納斯拉亞曾是宏都拉斯第一副總統，也曾是現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）重要的政治盟友，但當卡斯楚開始推動與中國建交後，兩人關係開始生變。納斯拉亞多次公開反對卡斯楚的決定，並力挺台灣。兩天前，納斯拉亞也曾在社群平台X上，批評卡斯楚是「騙子」，稱中國和宏都拉斯簽FTA，只是想要「殖民」和「剝削」宏都拉斯的人民。