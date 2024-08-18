柯文哲假帳風波延燒！他揪3疑點：缺這關鍵東西　幕後還有神秘人

「血滴子」蔡壁如回黨中央？柯文哲：她從未離開過

記者呂炯昌／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金作假帳疑雲，黨內出現前立委蔡壁如回黨中央清君側的聲音。（資料照／記者陳明安攝）
▲民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金作假帳疑雲，黨內出現前立委蔡壁如回黨中央清君側的聲音。（資料照／記者陳明安攝）
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金作假帳疑雲，黨內點名時任競選總幹事黃珊珊應辭去不分區立委以示負責，黨內也有前立委蔡壁如回黨中央清君側的聲音。柯文哲今（18）日受訪時表示，蔡壁如從未離開黨中央。蔡壁如則重申不會回到黨中央。

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柯文哲今日上午於家中門口受訪，媒體最近是否會跟蔡壁如會有互動？柯文哲回應，「其實她也沒有離開黨中央」，今天去的活動是組織部底下有個創新創業委員會，蔡壁如就是主委，負責新創事業，是主要召集人。

柯文哲進一步說，民眾黨的每個位置上的人，都有在工作、有幫忙就很好。

蔡壁如在台南受訪表示，她是不可能回到中央黨部，因為一個小黨在成長的過程中，本來就是應該有人到各個地方去開枝散葉，甚至到各個地方做先鋒來做地方選區發展，她去年空降到台中第一選區選立委，她也承諾選民在台中地區定居下來，她從去年到現在在台中定居1年的時間，也喜歡上這個地方。

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