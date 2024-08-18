鞋槓人生／帶您開箱現今最潮DUNK！超級鞋頭：有錢也不一定買得到

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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（18）日迎來第47集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，究竟這雙Dunk有哪些與眾不同的特色，詳細內容也歡迎讀者朋友們可以在每週日早上10：00，準時在YouTube頻道上鎖定《鞋槓人生》。節目的一開始主持人們首先介紹到這雙《DUNK GENESIS RTFKT VOID》，「現在終於出現實體的RTFKT跟DUNK合作的款式，「除此之外這雙鞋還可以看到， 鞋上一邊是NIKE的勾勾，另外一邊則是RTFKT公司的一個Logo」大隻哥如此說到。至於這雙未來感滿滿的《DUNK GENESIS RTFKT VOID》如今售價如何，大隻哥最後則透露，「。而這雙鞋還需要有NFT的擁有者才可以購買，所以並不是有錢就一定能買到。」