鞋槓人生／帶您開箱現今最潮DUNK！超級鞋頭：有錢也不一定買得到

NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（18）日迎來第47集，本集由主持人呂佳宜和鞋頭18哥、大隻哥，向讀者朋友們介紹現今最潮的Nike Dunk Low款式，那就是《DUNK GENESIS RTFKT VOID》，而專業鞋頭大隻哥更是指出，這雙鞋就算有錢也不一定能收得到。究竟這雙Dunk有哪些與眾不同的特色，詳細內容也歡迎讀者朋友們可以在每週日早上10：00，準時在YouTube頻道上鎖定《鞋槓人生》。
RTFKT x Nike Dunk 創造充滿未來感球鞋
節目的一開始主持人們首先介紹到這雙《DUNK GENESIS RTFKT VOID》，「現在終於出現實體的RTFKT跟DUNK合作的款式，那在這次當中它其實就利用了很多盔甲武士，跟一些未來設計，還有NFT的一些小元素放在裡面。」
「除此之外這雙鞋還可以看到， 鞋上一邊是NIKE的勾勾，另外一邊則是RTFKT公司的一個Logo。那其實它兼具滿滿的未來感，還有一些比較未來元素相關的東西，而且它其實有很多的配件。」大隻哥如此說到。
最新售價如何 專業鞋頭節目上透露
至於這雙未來感滿滿的《DUNK GENESIS RTFKT VOID》如今售價如何，大隻哥最後則透露，「現在這雙黑紫配色定價大概為222塊美金，不過目前收購價格約落在新台幣24000元左右，但若是灰色的話價格會更高。而這雙鞋還需要有NFT的擁有者才可以購買，所以並不是有錢就一定能買到。」
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節目的一開始主持人們首先介紹到這雙《DUNK GENESIS RTFKT VOID》，「現在終於出現實體的RTFKT跟DUNK合作的款式，那在這次當中它其實就利用了很多盔甲武士，跟一些未來設計，還有NFT的一些小元素放在裡面。」
「除此之外這雙鞋還可以看到， 鞋上一邊是NIKE的勾勾，另外一邊則是RTFKT公司的一個Logo。那其實它兼具滿滿的未來感，還有一些比較未來元素相關的東西，而且它其實有很多的配件。」大隻哥如此說到。
最新售價如何 專業鞋頭節目上透露
至於這雙未來感滿滿的《DUNK GENESIS RTFKT VOID》如今售價如何，大隻哥最後則透露，「現在這雙黑紫配色定價大概為222塊美金，不過目前收購價格約落在新台幣24000元左右，但若是灰色的話價格會更高。而這雙鞋還需要有NFT的擁有者才可以購買，所以並不是有錢就一定能買到。」