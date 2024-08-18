解密AI推動數位轉型！財務部門不僅數字管理者　專家建議做這改變

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隨著人工智慧（AI）技術的迅速發展， AI的普及和應用改變了人們現有的工作方式。在這個全球數位化加速的年代，財務人員不再僅僅是數字的管理者，而是AI革新的引領者和數據智能的應用者。專家認為，或許在未來的某一天，財務人員將在AI的驅動下，擁有更高效的財務管理，及更精準的風險控制與市場預測能力，這些機遇不僅挑戰著財務專業的傳統框架，更為整個行業帶來了前所未有的創新和成長機會。勤業眾信風險管理諮詢公司執行副總經理楊尚儒表示，數位轉型乃當今企業經營管理顯學，在轉型的趨勢中，建議企業經營者、財務主管與財會人員可以思考，如何透過一個完善的策略規畫，擬定貼近實務的目標與需求，搭配適宜的技術輔助，來逐步達成財務轉型的目標，包含人員效率的提升、更好的決策支援輔助、資訊成本的降低、甚至是徹底改變原有的財務運作與管理模式。勤業眾信也藉由模擬轉型後財會人員的一天，展演財會人員在機器人輔佐下，將有效降載繁冗的重複性工作、以最快的效率應用雲端系統、AI與分析取得彈性的管理決策輔助資訊，以及大幅簡化且合規的自動帳務處理與合併結算，並更加專注於提升價值與綜效益的企業經營管理活動。勤業眾信風險管理諮詢公司協理黃怡璇指出，財會部門的工作模式是奠基於知識和實務經驗判斷，有相當機會能規則化進行決策。而以高度規則為基礎的工作流程，往往是實現機器人流程自動化（RPA）的首選，根據預先定義的業務規則，自動執行各工作活動以串聯「端到端」（end-to-end）工作流程。在組織效率和營運效率方面以取得突破性成果為目標，新的轉型思維須注入財會部門，通盤檢視所經手的流程，透過了解人工和機器人的差異而按照兩者特性畫分不同的工作範圍，讓機器人在正確的時間執行正確的流程將正確的資訊應用於正確的系統。勤業眾信風險管理諮詢公司副總經理蘇盈誠指出，AI與數據分析無疑是現今最熱門的議題之一，財會單位經常詢問相關問題，例如AI與數據究竟能夠幫財會單位做些什麼。勤業眾信風險管理諮詢公司副總經理韓世偉認為，企業資源規畫系統（ERP）是財會人員最常使用的資訊系統之一，如何彈性有效率的進行作業，是財會數位轉型需要考量的重點。建議企業善用雲端企業資源規畫系統，加速導入應用並布建資料分析與AI應用的擴展性。新一代的企業資源規畫系統，提供營運資料AI分析建模功能，有助日常作業的管理洞見，並可藉由未來程式更新，協助企業更即時、精確掌握AI應用能力。勤業眾信風險管理諮詢公司協理顏君宜表示，AI教父黃仁勳曾說「不要畏懼用不同方式或面向來思考，也不要害怕挑戰現狀。」在享有AI技術與工具協助作業效率化前，需要先盤點公司作業、人力與預算現況，確認關鍵要素以尋求最適解決方案。財會作業的特質之一是有著大量單據、檔案、資料，且存在著看似差異不大，但無法避免之報表需要編製。以系統工具協助作業能顯著的提升作業效率，顏君宜認為，透過投資導入資訊化工具、討論最適作業流程、優化或簡化非必要的程序、釋放出員工勞動力，以縮短作業時間，提升作業品質與效率。