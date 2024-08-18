憶柯文哲2018選前2天公開收支　柯昱安：為何慣例蕩然無存？

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民眾黨政治獻金案延燒，對此過去核心幕僚柯昱安提及，在2018年競選期間，當時同樣也是數萬筆小額捐款，線上金流平台不像現在方便使用，人力同樣不足，但不用等到隔一年監察院申報，競辦在選前2天上網公開所有的競選收支細目，質疑為什麼到了今年，「所有過去的慣例完全蕩然無存？」柯昱安表示，2018年競選期間，當時同樣也是數萬筆小額捐款，線上金流平台不像今年這麼方便使用，人力也是一樣不足，但不用等到隔一年的監察院申報，競辦在選前2天就上網公開所有的競選收支細目。柯昱安說，當時所有帳目，都經過財務監督委員會的專業查核，集體決策、集體負責，沒有任何個人可以擅自調節，也沒有個人需要揹鍋。柯昱安指出，如果這樣的做法，在當年成為一種SOP，成為一種對於財政紀律價值的延續，為什麼到了今年，所有過去的慣例完全蕩然無存？「我沒有答案，留給大家自己去評斷。」