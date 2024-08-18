大谷翔平「開轟大滿貫」為何這麼難？松井秀喜、鈴木一朗皆未達成

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MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（18）日在對聖路易紅雀的比賽中開轟，成為第一位對大聯盟30支球隊都敲出全壘打的日本球員。「30隊開轟大滿貫」過去松井秀喜和鈴木一朗都未能做到，除了球員打擊實力要更強悍之外，也需要一些環境和運氣的因素幫忙。大谷翔平此役在5局上從紅雀先發投手Andre Pallante手中，瞄準一發曲球敲出右外野的陽春砲，個人本季第38轟出爐，終場道奇隊以2：5落敗。大谷翔平完成生涯又一里程碑，寫下對30支球隊都開轟的紀錄。過去日本在大聯盟也有不少強打曾打出過驚人的成就，但從來沒有人完成過「開轟大滿貫」，生涯以175發全壘打排名日本球員第2的松井秀喜，只對23支球隊敲出全壘打；而以117支全壘打排名日本球員第3的鈴木一郎，曾對24支球隊開轟過。「開轟大滿貫」難以做到是因為在去年球季之前，大聯盟中有些球隊彼此一整季都不會進行交手，因此增加了紀錄完成的困難度。直到去年大聯盟才首度參考NBA和NHL的賽制，讓每支球隊單季都至少能與其他所有球隊至少對戰一次。另外，大谷翔平決定在上個休賽季轉隊，也是讓他能夠達成紀錄的重要原因，他從美國聯盟的天使轉到國家聯盟的道奇，讓他能夠完成對一些球隊的「解鎖」。今年6月22日他先棒打老東家，7月15再首次對費城人開轟，只差紅雀就完成「開轟大滿貫」，也終於在今天補上最後一塊拼圖。大谷翔平7年來共敲出209發全壘打，美聯方面，德州遊騎兵最慘被敲了21發、奧克蘭運動家19發、芝加哥白襪18發。至於在國聯，科羅拉多落磯被敲6支全壘打最多。