政治獻金案延燒　柯文哲祭4大黨務改革：要黃珊珊負責善後小組

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲延燒，柯文哲今（18）日宣布黨內4個反省措施，從今天開始啟動財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組與善後小組，並要時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組。針對是否意味不會遭開除黃珊珊黨籍？柯文哲直言「誰的責任、誰就要去扛起來」。柯文哲今日於家中門口受訪表示，昨晚回中央黨部看，帳已查了1/3，「這個事件鬧了一個禮拜，我們痛定思痛，民眾黨在過去幾年遇到很多挫折，每一次都還是能克服挫折、繼續前進。」經過這幾周反省民眾黨列出四項黨務改革。柯文哲說明，第一是建立財務監督委員會，「過去我們就有這個制度，因為捐款不管金額多小，我們都有一個完整的財務監督委員會，而且有外聘委員來檢查這些財物的支出。」發現總統大選怎麼沒這制度，等於是1、2個人看帳，主要工作又外包，這次問題主要在憑證交給會計師登錄，這是很大問題，自己人沒有內帳，因此未來電子化，帳目才不會亂七八糟。柯文哲表示，第二是建立長期合作的律師團，這次被傳喚，因為平常沒做準備，律師都隨便找，政黨很容易牽涉法律糾紛，故要建立長期合作的律師團隊。第三為重新建立緊急應變小組，「這次社會大眾不是懷疑柯文哲誠信，是懷疑柯文哲治國能力。」他坦言事件發生後荒腔走板，依他的慣例仍然要寫SOP。柯文哲表示，昨日有找黃珊珊談過，「我跟她講辭職最簡單、屁股拍一拍就走路，現在善後小組還是妳要來負責。」她當時是競選總幹事，如今出事了，仍有相當多的查帳數量，必須要在監察院系統去更正，查帳結果與其被動公開，「與其被媒體抓來打，不如定期把每天查帳進度、發現什麼，直接跟社會報告。」柯文哲表示，面對媒體抹黑，要有新聞回應的能力，今早9時中央黨部就開始開會，有一個完整的組織來做這件事情，所以財務監督委員會、長期合作律師團、緊急應變小組、善後小組都在今天啟動，「台灣民眾黨成立以來遇到很多困難， 但我們不會被挫折打倒，我們要改變台灣。」媒體詢問，剛剛提及不會干涉中評會決定，但又說要黃珊珊負責善後小組，是否意味黃珊珊不會被開除黨籍？柯文哲說，善後小組是行政的事，跟中評會懲處是互相獨立的事件，「我覺得是這樣，誰的責任，誰就去把它扛起來做好，才是負責任的態度。」民眾黨新聞部主任吳怡萱補充表示，稍早柯文哲受訪提到未成立「財務監督委員會」的，係指柯文哲競選總部。台灣民眾黨一直備有「財務監督委員會」且內外部委員都有，以確保帳目清楚確實。台灣民眾黨既已有財務監督委員會及會計作業簽證流程，柯文哲稍早強調的是，未來在競選期間，應將財務監督委員會及電子帳務系統納入競選活動之運作，以避免再發生類此錯誤。