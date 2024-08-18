田中千繪領到永久居留證了！住台灣18年　申請卡關真相曝光

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▲田中千繪拿到台灣永久居留證，興奮曬出照片跟粉絲分享好消息。（圖／田中千繪臉書）

▲田中千繪（左）與范逸臣（右）愛情長跑10幾年，但至今仍維持不婚不生。（圖／米倉影業）

▲田中千繪住在台灣多年也很喜歡台灣的美食，她也透露自己不時會寄台灣名產到日本給家人。（圖／田中千繪臉書）

日本籍女星田中千繪因出演電影《海角七號》在台灣爆紅，和男主角范逸臣的戀情也備受關注。昨（17）日是田中千繪43歲生日，她開心曝光好消息，表示自己終於拿到台灣的「永久居留證」，笑說這是今年生日最大的禮物，也興奮喊道：「我以後永遠可以待在台灣了」。「我終於拿到永久居留證了～這是我今年生日最大的禮物！」田中千繪17日在臉書發文，表示自己住在台灣已有18年時間，直到最近才拿到永居證，不少粉絲可能感到很意外，她也藉此曝光其中原因。田中千繪表示，自己在疫情前雖然就住在台灣多年，但因為出境次數頻繁，加上有次在辦理居留期間出國，「那時候我只能（用）替代居留證證明文件出去，結果我3年前本來可以申請永居的時候才知道，那一次我用的替代文件不算數，意思是我待在台灣的時間要歸零，而無法達成可以申請永居的條件。」因此田中千繪又花了更多時間才成功拿到永居證。田中千繪也笑說：「很多事情真的是親自經歷了才會知道啊」，提醒有想要申請台灣永居證的外籍朋友們要注意，真的不要因為粗心，跟她一樣白白浪費寶貴的時間。拿到永居證後，田中千繪也興奮喊道：「我以後永遠可以待在台灣了，雖然大家已經照顧我很多很多，但還是再次地想跟大家說聲接下來也請多多指教。」看的出來田中千繪很享受待在台灣的生活。至於何時和范逸臣結婚成為「台灣媳婦」？田中千繪曾在受訪時回答，自己不認為結婚是人生必要目標，家中長輩也已經不催婚了，認為她開心最重要，因此婚姻這件事對她來說並不著急。