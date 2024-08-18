大谷翔平有望達成史上最快40轟40盜　透露8月陷打擊低潮最大問題

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，繼續在大聯盟締造歷史性成就。他今（18）日在對上聖路易紅雀隊之戰，擊出他本季第38號全壘打，完成對聯盟30支球隊都開轟的「大滿貫」壯舉，目前距離「40轟40盜」成就僅剩一步之遙，不僅有望成為史上第6人，更有機會改寫史上最快達成「40轟40盜」的球員。此戰大谷翔平3打數1安打，包括在5局上從Andre Pallante手中，擊出一發全壘打，本季累計擊出38轟。此外，大谷翔平跑出2次盜壘成功，目前累計38轟、37盜，本季達成40轟40盜只剩下時間問題。大聯盟記者Sarah Langs列舉過去5位達成40轟40盜壘的球員所用的比賽場次，最快的是2006年Alfonso Soriano，他在第147場比賽中達成，而目前大谷僅打了121場比賽，有望成為史上最快達成40轟40盜的球員。當被問到對於有望成為史上第6位達成40轟40盜球員時的想法，大谷翔平表示：「當然，如果能達成的話很不錯，但目前我們的分區第一的位置仍然岌岌可危，更重要的是，我們需要在接下來的比賽中累積更多勝利，爭取最大的優勢進入9月，這才是現在最重要的事情。」大谷翔平在8月陷入打擊低潮，他表示是自己的打擊機制出現問題，「在準備階段時，我感覺沒有好的狀態，無論是打擊姿勢或是其他技術細節，都是我必須提升的地方，我認為問題不在揮棒，而是準備動作，任何進入好球區的球種我都能擊中，我有時候覺得可以擊中的球，最後卻變成揮空或者是界外球，這種狀況並不好。」