泰版張員瑛《哈囉!萌鬼屋》扮鬼全網融化！男粉暴動喊：天菜女鬼

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▲《哈囉!萌鬼屋》主演泰星BOW（左圖），意外撞臉南韓女團IVE成員張員瑛。（圖／威視）

泰國賣座靈異愛情喜劇片《哈囉!萌鬼屋》（My Boo），找來泰國超人氣女星Bow（本名：梅拉達蘇斯麗，Maylada Susri）擔綱主演，擁有176公分高䠷身材和絕美顏值的她，片中大展超萌的無敵笑容，做鬼臉也可愛爆表。電影在泰國創下1.5億泰銖（約新台幣1.39億元）的票房佳績，Bow喜收「億萬票房」女星頭銜，更讓不少男粉絲暴動直呼：「天菜女鬼！」還有泰國粉絲發現，Bow撞臉大勢韓國女團IVE的張員瑛，將兩人照片對比影片放上社群，引來不少共鳴。今夏最沁涼的泰國靈異喜劇《哈囉!萌鬼屋》，邀請到泰國超人氣女星Bow，飾演受困百年老宅的上吊女鬼「阿儂」，與男主角上演浪漫人鬼戀。擁有鄰家女孩氣質的Bow這次在新片中，除了不計形象化上特殊鬼妝，還特意練習泰國拉琴及傳統舞蹈。私下的Bow個性超級親民，在片場經常和劇組打成一片，讓導演孔克里特里維蒙驚呼：「她真的很不像個明星，講話也很無厘頭，怎麼可以這麼可愛！」此外，還有網友驚覺，身材高䠷、臉蛋兼具可愛與性感的Bow，撞臉韓國女團IVE的張員瑛，兩人不僅外表神似、都是人氣女團出身，還都是代言接到手軟的時尚圈寵兒，也為本片增添話題！《哈囉!萌鬼屋》描述，沉迷於電動的廢柴阿喬（蘇提拉素維傑拉 飾），意外繼承一棟郊區的破舊老宅。一心想將房子變現還債的阿喬，卻驚覺屋子裡住著3個名叫阿儂（梅拉達蘇斯麗 飾）、金寶與金糕的阿飄，找師父作法都趕不走！於是阿喬靈機一動，與鬼聯手開鬼屋來嚇人，沒想到「真鬼屋」一夕爆紅讓他發大財。然而，本性善良又甜美的阿儂，竟讓阿喬慢慢搞不清楚，內心對祂是心悸還是心動。