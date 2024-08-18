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大谷翔平開轟、從8月低潮反彈　賽後透露球種：「很甜」的變化球

記者黃建霖/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季第37轟出爐，獨居國聯全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季第37轟出爐，獨居國聯全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（18）日敲出個人本季第38發全壘打，有機會挑戰為MLB第6位單季「40轟40盜」的球員。本月他的打擊表現並不理想，不過此役他3打數敲出1支安打，完成2次盜壘，有所反彈。賽後他表示，從紅雀先發投手Andre Pallante手中敲出的那全壘打，是抓到對方很甜的變化球。

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大谷翔平逮到很甜的變化球　掃出本季第38轟

大谷翔平今天在5局上抓準一顆紅雀右投Pallante所丟出時速約129公里的曲球，大棒一揮，將其掃出右外野全壘打大牆，完成生涯「30隊開轟大滿貫」，同時他距離「40轟40盜」紀錄也更近了。

當賽後被問及敲出這發全壘打的感覺時，大谷說：「這是一顆很甜的曲球，很高興它最終形成一發全壘打，不過我希望自己在其他的擊球中，也能保持如此好的打擊品質。」

8月陷入低潮　大谷翔平點出原因

大谷翔平8月份的表現比較低迷，61次打擊中只有敲出10支安打，打擊率為1成64，他本人表示，這主要是自己動作和技術層面的問題，「我認為（我打得不好的原因）是準備姿勢、而非揮棒因素。攻擊模式本身並沒有太大的改變。所有進入好球區的球種我都有自己能打，但有時候應該打中的球，卻揮空或形成界外，這樣的情形很不好。」

大谷翔平在個人本季第121場出賽，敲出38發全壘打和37次盜壘。有機會成為史上第6未完成「40-40」的球員，並超越Alfonso Soriano在2006年用147場比賽達成的紀錄。

大谷翔平有望達成史上最快40轟40盜　透露8月陷打擊低潮最大問題

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