詹皇新賽季將攜手兒子出戰！湖人傳奇球星：這是最偉大事情之一

NBA美國職籃洛杉磯湖人在今年的選秀大會上，先是用首輪第17順位，選進來自田納西大學的23歲大齡射手Dalton Knecht，次日再用第55順位正式選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，幫助詹皇實現多年來父子同隊的夢想。而儘管許多人認為Bronny是靠著父親才得以站上NBA舞台，但稍早湖人傳奇球星Michael Cooper則是出面發聲，並認為父子2人聯手出戰是「最偉大的事情之一。」
Bronny屢屢遭受質疑 Cooper受訪替他說話
湖人隊傳奇球星Michael Cooper近日接受採訪，當被問到Bronny James真的被湖人選中，自己當時有什麼想法？Cooper則表示：「我認為這是能發生的最偉大的事情之一。首先，Bronny James他的父親為籃球運動貢獻了很多，現在LeBron James是第一個和兒子一起同隊打球的球員，為什麼他們不能一同穿上湖人的球衣，並實現這一切呢？」
記者隨後則問到Michael Cooper，外界有很多聲音認為Bronny James是「靠關係」，才得以被湖人隊選進，也因此對他與父親LeBron James非常不滿，為何人們會對LeBron這麼苛刻呢？
Cooper最後表示：「當你這麼優秀的時候，人們就會試圖從你的身上，找出你的小缺點和小問題，但事實上這與裙帶關係一點關係都沒有。這是關於一個從長遠來看，肯定會對湖人有幫助的年輕球員，而他只是恰好有LeBron的姓氏。」
Cooper生涯助湖人奪5座冠軍 球衣明年將被退休
Michael Cooper現年68歲，是自1978年就加入到洛杉磯湖人，隨後並效力紫金大軍多達逾10個賽季，球員生涯手握5枚NBA冠軍戒指，並曾於1987年獲選為NBA年度最佳防守球員，也曾5度入選年度最佳防守一隊。而湖人球團則預計將在明年退休Cooper的球衣，用以表揚這位防守悍將多年來替球隊做出的貢獻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人隊傳奇球星Michael Cooper近日接受採訪，當被問到Bronny James真的被湖人選中，自己當時有什麼想法？Cooper則表示：「我認為這是能發生的最偉大的事情之一。首先，Bronny James他的父親為籃球運動貢獻了很多，現在LeBron James是第一個和兒子一起同隊打球的球員，為什麼他們不能一同穿上湖人的球衣，並實現這一切呢？」
記者隨後則問到Michael Cooper，外界有很多聲音認為Bronny James是「靠關係」，才得以被湖人隊選進，也因此對他與父親LeBron James非常不滿，為何人們會對LeBron這麼苛刻呢？
Cooper最後表示：「當你這麼優秀的時候，人們就會試圖從你的身上，找出你的小缺點和小問題，但事實上這與裙帶關係一點關係都沒有。這是關於一個從長遠來看，肯定會對湖人有幫助的年輕球員，而他只是恰好有LeBron的姓氏。」
Cooper生涯助湖人奪5座冠軍 球衣明年將被退休
Michael Cooper現年68歲，是自1978年就加入到洛杉磯湖人，隨後並效力紫金大軍多達逾10個賽季，球員生涯手握5枚NBA冠軍戒指，並曾於1987年獲選為NBA年度最佳防守球員，也曾5度入選年度最佳防守一隊。而湖人球團則預計將在明年退休Cooper的球衣，用以表揚這位防守悍將多年來替球隊做出的貢獻。