詹皇新賽季將攜手兒子出戰！湖人傳奇球星：這是最偉大事情之一

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NBA美國職籃洛杉磯湖人在今年的選秀大會上，先是用首輪第17順位，選進來自田納西大學的23歲大齡射手Dalton Knecht，次日再用第55順位正式選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，幫助詹皇實現多年來父子同隊的夢想。湖人隊傳奇球星Michael Cooper近日接受採訪，當被問到Bronny James真的被湖人選中，自己當時有什麼想法？Cooper則表示：「首先，Bronny James他的父親為籃球運動貢獻了很多，現在LeBron James是第一個和兒子一起同隊打球的球員，為什麼他們不能一同穿上湖人的球衣，並實現這一切呢？」記者隨後則問到Michael Cooper，外界有很多聲音認為Bronny James是「靠關係」，才得以被湖人隊選進，也因此對他與父親LeBron James非常不滿，為何人們會對LeBron這麼苛刻呢？Cooper最後表示：「當你這麼優秀的時候，人們就會試圖從你的身上，找出你的小缺點和小問題，但事實上這與裙帶關係一點關係都沒有。Michael Cooper現年68歲，是自1978年就加入到洛杉磯湖人，隨後並效力紫金大軍多達逾10個賽季，球員生涯手握5枚NBA冠軍戒指，並曾於1987年獲選為NBA年度最佳防守球員，也曾5度入選年度最佳防守一隊。