台灣最強鳳梨酥不是小潘、佳德！老饕吃它上癮：外皮酥、內餡紮實

下個月即將迎來中秋節，不少人都會在這時訂購蛋黃酥或是鳳梨酥禮盒來贈送親友、客戶，但總是為了要挑選哪個品牌而傷腦筋。然而近日就有網友討論「台灣現在哪一家鳳梨酥是最頂的？」結果一間名為「微熱山丘」的店家獲得最多人讚賞，擠下鳳梨酥名店小潘蛋糕坊以及佳德糕餅，引起熱烈迴響。
一名網友在PTT貼文指出「中秋節已經快到了，想要買鳳梨酥送人，有人可以推薦一下全台灣最頂、最好吃的鳳梨酥是哪一間嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「小潘還是相當不錯的」、「微熱山丘只能唯一推薦」、「微熱山丘真的酸甜適中而且用料超實在」、「小潘鳳凰酥、佳德跟微熱山丘三選一」、「微熱山丘還是我最愛的，小潘鳳凰酥好吃但很膩。」
台灣最強鳳梨酥爭霸戰！「微熱山丘」獲得老饕認證
然而綜觀貼文留言，「微熱山丘」被點名的次數最多，仔細看微熱山丘各大分店的Google評價，幾乎都是4.2顆星的高分，甚至出現4.7顆星的好評價，不少老饕都紛紛表示「鳳梨酥用料實在太讚！酸甜的口感恰到好處，而且試吃給一整塊超級大方」、「可以免費吃一個鳳梨酥跟喝烏龍茶，不會強迫消費，東西實在又好吃」、「評價這麼好果然不是浪得虛名，鳳梨酥好吃又不會太甜，立刻帶了2盒回家。」
事實上，微熱山丘是2009年從南投發跡，創辦人許銘仁，原本是要幫弟弟、現任董事長許勝銘在家鄉創業，後來在糕點行家叔叔藍沙鐘的協助下，利用南投八卦山盛產的土產鳳梨當作餡料，加上獨特的長條外型，讓市面上許多「以冬瓜入餡的鳳梨酥」瞬間被替代，也使微熱山丘的鳳梨酥產品更具有特色跟辨識度，現今成為家喻戶曉的知名糕餅店。
台灣鳳梨酥的三大巨頭！小潘、佳德、微熱山丘口感價格比較
而《NOWnews》記者在這三家知名的糕餅店都吃過「鳳梨酥」的產品，三家的特色確實完全不同，以下列舉三家知名鳳梨酥名店的口感、價格比較，只能說三家都非常的好吃，喜愛程度本身非常客觀，找到一間自己最愛的鳳梨酥，中秋節愛吃哪間就買哪間囉！
📍小潘蛋糕坊：單顆包裝平均價格/鳳凰酥有蛋23元/鳳梨酥無蛋22元
小潘蛋糕坊是位於新北的傳統麵包店，其鳳凰酥相當出名，主打的是每天新鮮製作，其奶香、蛋香味都非常的濃厚，實體則是屬於比較小塊的類型，嘴巴比較大的人可以一口吃下。吃起來不會太過油膩，餡料是香甜的冬瓜餡料，剛好佐上鹹香的蛋黃，完全恰到好處，有時買裸裝回家吃，一塊接著一塊不小心就熱量超標，要小心啊！
📍佳德糕餅：單顆包裝平均價格/鳳凰酥有蛋39元/鳳梨酥無蛋35元
佳德糕餅店無需多介紹，就是連外國人來台灣遊玩必買的伴手禮之一，佳德鳳梨酥就屬於比較傳統口味的那種，外皮咬下的口感上是比小潘鳳梨酥還要紮實很多，內餡比小潘的還要濕潤且比較甜，適合比較愛吃甜的人。另外佳德也有賣鳳凰酥，不過個人認為小潘的鳳凰酥略勝一籌。
📍微熱山丘：單顆包裝平均價格/土鳳梨酥50元
至於微熱山丘是這三家當中價格最高的，內餡真材實料使用台灣土產鳳梨製作，超高品質讓人咬下一口就能感受到土鳳梨餡的果香跟豐富的口感，長條狀的外型搭配酥脆的外皮，整體的口感滑順，也能吃出用心，過去女星林心如曾經在陸綜《我們的美好生活》帶去給來賓試吃，好吃到連陳喬恩都想要全部拿走，笑翻許多觀眾。
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台灣最強鳳梨酥爭霸戰！「微熱山丘」獲得老饕認證
然而綜觀貼文留言，「微熱山丘」被點名的次數最多，仔細看微熱山丘各大分店的Google評價，幾乎都是4.2顆星的高分，甚至出現4.7顆星的好評價，不少老饕都紛紛表示「鳳梨酥用料實在太讚！酸甜的口感恰到好處，而且試吃給一整塊超級大方」、「可以免費吃一個鳳梨酥跟喝烏龍茶，不會強迫消費，東西實在又好吃」、「評價這麼好果然不是浪得虛名，鳳梨酥好吃又不會太甜，立刻帶了2盒回家。」
事實上，微熱山丘是2009年從南投發跡，創辦人許銘仁，原本是要幫弟弟、現任董事長許勝銘在家鄉創業，後來在糕點行家叔叔藍沙鐘的協助下，利用南投八卦山盛產的土產鳳梨當作餡料，加上獨特的長條外型，讓市面上許多「以冬瓜入餡的鳳梨酥」瞬間被替代，也使微熱山丘的鳳梨酥產品更具有特色跟辨識度，現今成為家喻戶曉的知名糕餅店。
台灣鳳梨酥的三大巨頭！小潘、佳德、微熱山丘口感價格比較
而《NOWnews》記者在這三家知名的糕餅店都吃過「鳳梨酥」的產品，三家的特色確實完全不同，以下列舉三家知名鳳梨酥名店的口感、價格比較，只能說三家都非常的好吃，喜愛程度本身非常客觀，找到一間自己最愛的鳳梨酥，中秋節愛吃哪間就買哪間囉！
📍小潘蛋糕坊：單顆包裝平均價格/鳳凰酥有蛋23元/鳳梨酥無蛋22元
小潘蛋糕坊是位於新北的傳統麵包店，其鳳凰酥相當出名，主打的是每天新鮮製作，其奶香、蛋香味都非常的濃厚，實體則是屬於比較小塊的類型，嘴巴比較大的人可以一口吃下。吃起來不會太過油膩，餡料是香甜的冬瓜餡料，剛好佐上鹹香的蛋黃，完全恰到好處，有時買裸裝回家吃，一塊接著一塊不小心就熱量超標，要小心啊！
📍佳德糕餅：單顆包裝平均價格/鳳凰酥有蛋39元/鳳梨酥無蛋35元
佳德糕餅店無需多介紹，就是連外國人來台灣遊玩必買的伴手禮之一，佳德鳳梨酥就屬於比較傳統口味的那種，外皮咬下的口感上是比小潘鳳梨酥還要紮實很多，內餡比小潘的還要濕潤且比較甜，適合比較愛吃甜的人。另外佳德也有賣鳳凰酥，不過個人認為小潘的鳳凰酥略勝一籌。
📍微熱山丘：單顆包裝平均價格/土鳳梨酥50元
至於微熱山丘是這三家當中價格最高的，內餡真材實料使用台灣土產鳳梨製作，超高品質讓人咬下一口就能感受到土鳳梨餡的果香跟豐富的口感，長條狀的外型搭配酥脆的外皮，整體的口感滑順，也能吃出用心，過去女星林心如曾經在陸綜《我們的美好生活》帶去給來賓試吃，好吃到連陳喬恩都想要全部拿走，笑翻許多觀眾。