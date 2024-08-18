台灣最強鳳梨酥不是小潘、佳德！老饕吃它上癮：外皮酥、內餡紮實

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▲中秋節將至，台灣鳳梨酥品牌又備受討論，今年微熱山丘的「鳳梨酥」獲得最多老饕推薦。（圖／微熱山丘提供）

▲微熱山丘的土鳳梨酥獲得大批老饕認可，認為用料實在且內餡酸甜適中，非常的好吃！（圖/微熱山丘臉書）

▲「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥相當有名，其中鳳凰酥餡料是香甜的冬瓜餡料，剛好佐上鹹香的蛋黃，完全恰到好處。（圖／翻攝MOMO購物網）

▲佳德糕餅的鳳梨酥也非常好吃，外皮咬下的口感相對其他家紮實，而內餡比較甜，是不少外國人來台必買伴手禮之一。（圖/佳德糕餅臉書）

下個月即將迎來中秋節，不少人都會在這時訂購蛋黃酥或是鳳梨酥禮盒來贈送親友、客戶，但總是為了要挑選哪個品牌而傷腦筋。然而近日就有網友討論「台灣現在哪一家鳳梨酥是最頂的？」一名網友在PTT貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「微熱山丘還是我最愛的，小潘鳳凰酥好吃但很膩。」然而綜觀貼文留言，「微熱山丘」被點名的次數最多，，不少老饕都紛紛表示、「評價這麼好果然不是浪得虛名，鳳梨酥好吃又不會太甜，立刻帶了2盒回家。」事實上，微熱山丘是2009年從南投發跡，創辦人許銘仁，原本是要幫弟弟、現任董事長許勝銘在家鄉創業，後來在糕點行家叔叔藍沙鐘的協助下，而《NOWnews》記者在這三家知名的糕餅店都吃過「鳳梨酥」的產品，三家的特色確實完全不同，小潘蛋糕坊是位於新北的傳統麵包店，其鳳凰酥相當出名，主打的是每天新鮮製作，，嘴巴比較大的人可以一口吃下。，有時買裸裝回家吃，一塊接著一塊不小心就熱量超標，要小心啊！，佳德鳳梨酥就屬於比較傳統口味的那種，。另外佳德也有賣鳳凰酥，不過個人認為小潘的鳳凰酥略勝一籌。至於微熱山丘是這三家當中價格最高的，，過去女星林心如曾經在陸綜《我們的美好生活》帶去給來賓試吃，好吃到連陳喬恩都想要全部拿走，笑翻許多觀眾。