罷免最大苦主要來了？韓國瑜9/6有望現身基隆造勢　謝國樑給答案

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基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，國民黨正面迎戰，預計將在9月6日舉行大造勢，對於立法院長韓國瑜是否會出席？謝國樑今（18）日說，出席貴賓由黨中央全權處理；桃園市長張善政則表示，當天他出國，但若班機時間容許也會出席相挺。中選會日前宣布，謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，國民黨正面迎戰，除了藍營大咖接力前往基隆助陣外，黨籍立委從9月開始每天將輪班前往基隆協助街講、掃街，而今天由張善政親赴基隆成功市場力挺謝國樑。針對國民黨基隆市黨部將於9月6日，在舊麵粉廠舊址舉辦「反惡罷、挺善樑」活動大造勢，韓國瑜是否會出席？謝國樑今天受訪時表示，希望國民黨所有的同志跟所有的好朋友、長官都能夠來參加。邀請貴賓的部分，由黨中央統一來邀請，所以他授權跟請黨中央全權的處理。張善政也被問及是否也會出席9月6日造勢？張善政僅說，他要再查一下，因為那天剛好要出國，他要查一下他的班機，如果班機時間容許的話會出席。