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7.0強震襲俄羅斯遠東地區！引爆舍維留奇火山噴發　火山灰直衝8km

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲俄羅斯堪察加半島近海芮氏規模7.0強震後，舍維留奇火山爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯堪察加半島近海芮氏規模7.0強震後，舍維留奇火山爆發。（圖／美聯社／達志影像）
俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）於於台灣時間18日凌晨發生規模7.0地震，雖然無海嘯威脅，但堪察加半島的舍維留奇火山（ Shiveluch volcano）在地震發生過後噴發，火山灰衝上海平面上8公里的高度。

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綜合CNN、《路透社》、《塔斯社》等外媒報導，據美國地質調查局（USGS）報告，當地時間上午7時左右（台灣時間凌晨3時），堪察加首府彼得羅巴甫洛夫斯克市以東約102公里的海域發生地震，規模為7.0，震源深度約29公里。

《塔斯社》指出，此次地震並未造成重大災情，目前相關單位正在檢測建築物「是否發生潛在損壞，尤其關注公共設施」。

俄羅斯聯邦緊急情況部（EMERCOM）並未因地震發布海嘯警報。不過在早些時候，美國國家海嘯警報中心警告稱，「距離震央300公里內的俄羅斯沿海地區，可能出現這次地震導致的危險海嘯波浪」。美國國家海嘯警報中心在1小時後解除警報。

俄羅斯緊急情況部指出，記錄到後續餘震規模大多介於3.9至5之間，「大多數餘震震感都很難感覺到」。不過俄羅斯科學院地球物理研究中心勘察加主任切布洛夫認為，餘震持續好一段時間，且震感明顯。

在地震發生過後，位於堪察加半島中部東側的舍維留奇火山噴發，《塔斯社》指出，根據目測評估，火山灰柱衝上海平面上8公里高度，也有熔岩噴出。

設為劉淇火山距離彼得羅巴甫洛夫斯克約450公里，當地約18萬1千名人口，所幸目前沒有人員傷亡的報告。

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