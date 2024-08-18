接力蔣萬安！張善政赴基隆挺謝國樑　溫情喊「基北北桃是一家人」

我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日投票，國民黨正面迎戰，藍營大咖接力到基隆助陣，今（18）日由桃園市長張善政出席。張善政受訪時提及，基隆和桃園雖然距離比較遠，但是心還是連在一起，更喊話基隆市民應該要看清楚，謝國樑是一個好市長。繼昨天台北市長蔣萬安來訪基隆後，張善政今天接力造訪基隆成功市場，一方面行銷桃園的畜產品，同時也給予謝國樑支持。張善政受訪時提及，前年12月底謝國樑就任基隆市長，自己就任桃園市長，還有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，基北北桃4個城市的市長，就跟家人一樣，在很多市政建設上面一起來搭配，效果非常好。張善政舉例，像大家知道的「1200月票」，就是民眾非常歡迎的一項政績，基隆和桃園一個在4個城市的最北邊，一個在最南邊，雖然距離比較遠，但是心還是連在一起。張善政也說，雖然桃園跟基隆離的比較遠，但是他對於現在的罷免案，覺得基隆市民應該要看清楚，謝國樑是一個好市長，在做基隆市長應該做的事情，希望基北北桃一家人的感情，還有合作的機會、管道能夠繼續下去。