夏克立離婚黃嘉千後首發聲！遭法院下1禁令　違規恐在台灣坐牢

藝人黃嘉千和夏克立的離婚官司在本月14日正式落幕，士林地院家事庭經過702天的審理，判准兩人離婚。黃嘉千經紀人第一時間代替黃嘉千出面回應：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」而前夫夏克立今（18）日也透過社群平台發文，表示他因為限制令的關係，無法針對此事再做討論，否則恐怕會在台灣坐牢！
16年婚姻破局！黃嘉千、夏克立正式離婚
夏克立、黃嘉千這段異國情緣在結婚16年後爆出婚變，雙方因離婚一事鬧上法庭，甚至一度傳出家暴疑雲，讓外界相當關注。離婚的原因雙方各說各話，本月14日判決終於出爐，黃嘉千勝訴，她透過經紀人回應自己對此感到欣慰，原先預計要在19日舉行記者會公開露面，揭開婚姻瘡疤，但17日黃嘉千的經紀公司又出面表示活動取消。
經紀公司聲明回應，「嘉千以為她準備好了，可以將這長達10年來不堪的婚姻狀況、以及為何離婚的原因說出來。」但此刻的她即便訴訟獲判勝訴，也還沒有勇氣出來面對大家；經紀公司盼外界諒解，「畢竟，歷經長達十年的身心折磨，短時間創傷難以復原，懇請大家體諒她的艱辛與不易」。
無法對外談離婚？夏克立：我有限制令
而夏克立今日則透過社群平台發聲，感謝親友們對他的關心和支持，但他同時也說：「我有限制令，禁止我討論案件。如果我這麼做，我將會在刑事法庭受審，並且可能會在台灣入獄。因此，我無法對關於此案的聲明或媒體報導做出回應」。
夏克立強調，目前法院公布的裁決似乎沒有對任何一方指責過錯，而是指出婚姻中有不可調節的分歧，才判兩人離婚，因此夏克立認為：「我們必須等待完整的判決才能完全確定。再一次感謝大家這段時間對我的信任。祝你們週末愉快」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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夏克立、黃嘉千這段異國情緣在結婚16年後爆出婚變，雙方因離婚一事鬧上法庭，甚至一度傳出家暴疑雲，讓外界相當關注。離婚的原因雙方各說各話，本月14日判決終於出爐，黃嘉千勝訴，她透過經紀人回應自己對此感到欣慰，原先預計要在19日舉行記者會公開露面，揭開婚姻瘡疤，但17日黃嘉千的經紀公司又出面表示活動取消。
經紀公司聲明回應，「嘉千以為她準備好了，可以將這長達10年來不堪的婚姻狀況、以及為何離婚的原因說出來。」但此刻的她即便訴訟獲判勝訴，也還沒有勇氣出來面對大家；經紀公司盼外界諒解，「畢竟，歷經長達十年的身心折磨，短時間創傷難以復原，懇請大家體諒她的艱辛與不易」。
無法對外談離婚？夏克立：我有限制令
而夏克立今日則透過社群平台發聲，感謝親友們對他的關心和支持，但他同時也說：「我有限制令，禁止我討論案件。如果我這麼做，我將會在刑事法庭受審，並且可能會在台灣入獄。因此，我無法對關於此案的聲明或媒體報導做出回應」。
夏克立強調，目前法院公布的裁決似乎沒有對任何一方指責過錯，而是指出婚姻中有不可調節的分歧，才判兩人離婚，因此夏克立認為：「我們必須等待完整的判決才能完全確定。再一次感謝大家這段時間對我的信任。祝你們週末愉快」。
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