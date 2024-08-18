不知安太座？陳佩琪曝生日柯文哲沒送禮物　還做這事惹她生氣

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪16日生日，柯文哲當天在離開民眾黨中央黨部時趕緊問記者要送什麼禮物。不過，陳佩琪今（18）日透露柯文哲沒有送她生日禮物，還加碼爆料柯文哲在她生日時惹怒她的罪行。陳佩琪臉書發文表示，「聽聞陳佩琪生日， 柯文哲急忙問記者：要送什麼禮物？」其實過往他的答案很簡單，也有些無情：「 錢都在她（佩琪）那裡， 要買什麼不會自己買！」 今年大概知道河東獅子正在吼叫中，不敢這樣回了，「 還體貼地先問人該送什麼好，嗯，不錯有進步！」陳佩琪表示，其實最近雙方的「不滿」正急遽升高中，證據是陳智菡那天吃飯時問她說：「主席那天出門， 頭髮濕濕的貼在頭皮上， 看起來都沒梳理， 是還沒和好喔？」陳佩琪誠實地回答：「是啊，是這樣沒錯！」陳佩琪爆料，其實還有一件更讓她生氣的事， 那天她生日，他很晚才回來，回家後竟沒經本大壽星的同意，就去冰箱拿蛋糕出來切，打開蛋糕盒，不看還好， 看了更生氣， 原來一整個圓圓的蛋糕，他自承昨天已經被他K掉一半， 「我是食量小，分他一點是不在意，但那天氣就氣在從眼尾的眼睛餘光掃過去， X！ 鮪魚肚都頂到桌緣了， 再加上據我多年的觀察推理， 一個不愛吃零食的人， 竟然這麼晚還主動拿蛋糕出來吃，這…這 一定有鬼…」陳佩琪表示， 原來如她推理的，他還沒吃晚餐啦， 以前回到家門口，第一件事情就是大吼一聲：「 佩琪！佩琪， 我回來了！」第二件事是確定人有在後「我還沒吃飯囉！」 接著第三個動作是躲進書房，接著就是等她叫號：「這位顧客，你的餐點好了喔 enjoy！」 最近可能知道河東獅子不好惹，不敢再喊了。網友臉書留言問，「後來阿北有買禮物了嗎？」陳佩琪回覆說，「沒，以前人家送花給他，他會轉送我 ，說是他送的。」