柯P稱京華城會議是議員便當會　李正皓嗆：議員可喬百億利益？

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政治評論員李正皓日前爆出，柯文哲在市長任內核定京華城改建案，源於2020年3月的一場秘密會議，對此柯文哲駁斥稱只是議員應曉薇的便當會。李正皓今（18）日批這回應避重就輕，並三問柯文哲，包括會議後是否有裁示、哪個議員可以喬百億利益、黃珊珊扮演什麼角色？如果不敢回答沒關係，自己會繼續問下去。對於遭爆京華城改建案有秘密會議，柯文哲回應稱這只是台北市議員應曉薇的便當會，自己在當市長時期，在每次總質詢進行前，如果有願意來的議員，每人就會分配30分鐘，議員先把題目寫好交給局處，這制度行之有年，一年兩次。對此李正皓批評，柯文哲的回應跟民眾黨發言人吳怡萱一模一樣，避重就輕，他公開三問柯文哲，首先柯文哲有沒有在會議後做出以下裁示？內容為有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議，這問題民眾黨與柯文哲從頭到尾都閃躲不敢回應。其次，全天下哪一個議員陳情可以喬百億的利益？第三，參與會議的黃珊珊，在京華城案中扮演什麼樣的角色？如果不敢回答沒關係，自己會繼續問下去。