峮峮跳開場舞「1舉動」全被拍！出糗瞬間瘋傳　尷尬笑：很努力了

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▲啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性。（圖／峮峮IG）

▲峮峮重心不穩，自己偷笑。（圖／峮峮IG）

▲峮峮還穿上「四代目火影」的披風，看起來架勢十足。（圖／峮峮IG）

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，擁有甜美外型和直率個性，近來不只在啦啦隊發展，也跨足到演藝圈，受到外界高度關注。昨（17）日峮峮在跳開場舞時一個重心不穩，竟然直接從跳舞隊伍裡倒出來，出糗的畫面當場被拍下，峮峮自己也轉發笑道：「我已經很努力了。」只見畫面中，峮峮和隊友們排成一列跳開場舞，她們各自向左右扭動，回到隊伍裡後，峮峮疑似重心不穩，緩緩往旁邊倒，她馬上喬回姿勢，自己忍不住偷笑，舞蹈動作卻完全沒落掉，可愛又敬業的模樣被球迷拍下，峮峮也在IG轉發限時動態表示：「我已經很努力了⋯⋯還是還是hold不回來。」並附上好幾個笑倒的表情符號。昨日是《火影忍者》主題日，中信兄弟啦啦隊女孩紛紛戴上忍者護額，在《火影忍者》動畫配樂下熱舞，還在球場邊忍者跑、結印，還原得十分到位，峮峮也不例外，可愛模樣吸引不少粉絲狂按相機快門，峮峮還穿上「四代目火影」的披風，看起來架勢十足。事實上，近來因為南韓啦啦隊女神李珠珢，讓「三振舞」紅透半邊天，峮峮先前也在IG公開一段影片，只見她和一粒、安芝儇、林浠聯手跳起「三振舞」，不僅如此，峮峮更大跳代表作「陳子豪炸裂」應援曲，一粒和林浠也重現「保勝大弟葉保弟」，讓球迷們一飽眼福，激動直呼：「兩首世界名曲本尊...這集不得了。」