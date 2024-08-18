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Lisa新造型撞臉天后張惠妹　粉絲一看回不去：有〈聽海〉的旋律

記者許芷芸／綜合報導

▲Lisa（左圖）近日再推出新歌〈New Woman〉，而MV其中一造型Lisa染上灰白色長髮，中分造型配上煙燻眼妝，被粉絲發現激似天后張惠妹（右圖），網路上掀起一片討論。（圖／YouTube-LLOUD Official、張惠妹IG）
▲Lisa（左圖）近日再推出新歌〈New Woman〉，而MV其中一造型Lisa染上灰白色長髮，中分造型配上煙燻眼妝，被粉絲發現激似天后張惠妹（右圖），網路上掀起一片討論。（圖／YouTube-LLOUD Official、張惠妹IG）
南韓大勢女團BLACKPINK成員Lisa單飛後自立門戶，成立自己的經紀公司「LLOUD」，日前推出全新的個人單曲〈Rockstar〉，佔據各大音源排行榜榜首。近日Lisa再推出新歌〈New Woman〉合作西班牙小天后Rosalía，短短半天觀看次數就突破600萬，然而Lisa在新歌中的造型，令不少台灣粉絲直呼撞臉歌手張惠妹（阿妹），掀起討論。

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Lisa全新歌曲造型撞臉阿妹　粉絲笑稱「回不去了」

Lisa近日釋出與西班牙天后Rosalía合作的新歌〈New Woman〉， 在MV中，Lisa一連換了5套服裝，以多變的造型驚豔眾人。而在一開頭，Lisa以煙燻感的眼妝搭配一頭灰白色長直髮登場，妝髮造型被粉絲認為神似台灣天后張惠妹。

▲Lisa一開頭以銀白色長直髮、勾勒眼窩的灰色閃亮眼線登場，妝髮造型被粉絲發現「激似張惠妹」。（圖／YouTube-LLOUD Official）
▲Lisa一開頭以銀白色長直髮、勾勒眼窩的灰色閃亮眼線登場，妝髮造型被粉絲發現「激似張惠妹」。（圖／YouTube-LLOUD Official）
影片曝光後在社群平台上引起歌迷熱烈討論，粉絲紛紛留言表示：「影片第一眼就先張惠妹？」、「看來不是只有我這麼覺得…」、「阿妹 in your area！」更有人搞笑表示：「明明眼睛看著Lisa，卻聽到〈聽海〉的旋律，完全回不去了！」

▲Lisa（左圖）在MV中以一頭銀白直髮搭配濃黑眼妝登場，粉絲直呼「激似張惠妹」。（圖／YouTube-LLOUD Official、張惠妹IG）
▲Lisa（左圖）在MV中的造型讓粉絲直呼「激似張惠妹」（右圖），網路上掀起一片討論。（圖／YouTube-LLOUD Official、張惠妹IG）
Lisa合作西班牙小天后　2人先前曾一同出遊

BLACKPINK成員Lisa在推出單曲〈Rockstar〉後，短短2個月內又宣布推出第2首單曲〈NEW WOMAN〉，並驚喜找來西班牙小天后Rosalía合作演唱，MV釋出後不到半天就已經突破百萬點閱。

事實上，Lisa與Rosalía關係匪淺，去年6月2人就曾一同在美國逛街遊玩，Lisa還在IG曬出與Rosalía的同框合照，當時就有許多粉絲敲碗希望2位流行音樂女神合作，如今〈New Woman〉的發行，也算是圓了粉絲們的夢。

▲Lisa和Rosalía其實是好友，此前Lisa也在IG上曬出過兩人出遊的歡樂合照。（圖／lalalalisa_m IG）
▲Lisa（左圖左1、右圖左1）和Rosalía（左圖右1、右圖右1）其實是好友，此前Lisa也在IG上曬出過兩人出遊的歡樂合照。（圖／lalalalisa_m IG）

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