李多慧來台520天！最強啦啦隊女神｢不敗原因」曝光：連女生都愛

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▲李多慧過去是起亞虎啦啦隊隊長，卻因為人氣壓過球員遭抨擊，她也選擇退隊來台發展。（圖／李多慧IG）

▲李多慧來台後先是在樂天桃猿啦啦隊效力，今年又轉到味全龍啦啦隊繼續幫球員應援。（圖／李多慧IG）

▲李多慧說自己來台後被台灣球迷應援的氛圍給感動，自己也很喜歡台灣。（圖／味全龍提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧活潑有活力，愛笑、親民的個性讓她在台灣圈粉無數，今年3月李多慧正式宣布加入中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties後，人氣持續飆升。就有粉絲在PTT發文，表示昨（17）日是李多慧來台發展的第520天，因此他曬出一連串李多慧美照告白，貼文曝光也掀起網友討論，更有鄉民直呼李多慧「真的是女生都會愛的類型」。李多慧2019年在韓國啦啦隊出道，爆紅後一度被批熱度力壓球員，因此李多慧在2022年毅然決然選擇離開待了3年的起亞虎啦啦隊，並在2023年3月宣布來台發展，加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊，震撼消息一度在台灣颳起李多慧旋風。李多慧來台後，憑藉超強舞感和火辣身材，收穫無數粉絲，代言、廣告接滿滿，甚至還參與節目主持。今年3月李多慧則宣布離開樂天桃猿，改加入味全龍，和林襄一起成為「小龍女」，持續在台灣職棒啦啦隊中發光發熱。一名李多慧的粉絲17日就在PTT發文，表示李多慧來台發展已經520天了，8月也是李多慧的生日月，因此他貼出多張女神的照片跟大家分享，展現滿滿對李多慧的愛。網友見狀也紛紛留言，分析李多慧在台灣人氣居高不下的原因：「那個腿、那個腰真的很頂」、「可愛會跳舞身材好有肌肉還親民」、「李多慧真的是女生都會愛的類型」、「覺得她不頂，但她真的很努力對粉絲很好」。另外也有網友提到403花蓮大地震時，李多慧動用自己美金帳戶轉錢，捐款30萬台幣賑災，由此舉就可以知道「她是真的愛台灣」。而先前李多慧接受《NOWnews今日新聞》專訪也提到，自己來台灣後被球迷在球場上「超越勝負的氛圍」給打動，就算比分落後大家也還是會賣力應援，讓她也被激勵到，愛上台灣粉絲特有的這份真誠。